【時報記者莊丙農台北報導】長榮(2603)經營高層異動，因原任總經理謝惠全屆齡退休，董事會通過現任首席副總經理吳光輝升任總經理，這次異動自2024年1月1日起生效。

吳光輝畢業於中山大學企業管理研究所，於1987年進入長榮海運服務，歷經長榮集團關係企業財務單位主管，曾擔任長榮集團財務執行長，且曾派駐法國，其以財務領域專業佐以前瞻性的視野協助制定公司營運策略。

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