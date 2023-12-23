軟性銅箔基板廠台虹（8039）看好2024年可望步入復甦，預估將有低至中個位數百分比的成長，同時在高毛利率的材料上，台虹看好車載、先進封裝材料的成長潛力將超越消費性電子，其中車載有望透過歐洲PCB廠打入Tier 1車廠，及ADAS供應鏈。
台虹22日召開法說會，管理階層表示，今年營運走向過往的季節性分布，從10月、11月營收來看，第四季將較上季回落，然而展望2024年，則有機會較今年呈現低～中個位數百分比成長，即使考量價格下滑影響，也可望有低個位數成長。
公司同時也釋出，車載成長動能優於消費性電子的景氣輪廓。
台虹表示，車載領域公司鎖定耐高電壓、耐高溫材料在充電槍、電池模組及儲能系統的應用，相關產品已有小量出貨，但明年寄望透過歐洲PCB廠打入Tier 1車廠供應鏈；在影音、車燈的材料上，台虹則已是合格供應商。
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