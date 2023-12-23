觸控面板廠富晶通（3623）舉行法說會，總經理蔡輔原表示，今年航太面板營收倍數成長，抵銷掉HMI人機界面等產品線下滑影響，今年前11個月營收約3.44億元、年增2.32％。隨著客戶庫存調整告一段落，預期明年3月營運回穩，此外，差異化新產品陸續出貨，將挹注明年營收、獲利成長動能。

富晶通今年前三季合併營收約2.88億元、相比去年同期小增2.22％，由於電容式產品營收佔比提升帶動獲利改善，毛利率提升、來到6.27％，營業損失約1211萬元，稅後淨損約244萬元，每股稅後淨損約0.08元。

蔡輔原表示，下半年航太面板出貨不錯，業績則是倍數成長，但是歐洲景氣不好，庫存控管很嚴，包括POS等人機界面應用滑落，整體業績受到影響。預期庫存調整在第一季結束，第二季營運可望回穩。

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