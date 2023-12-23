NB庫存調整近尾聲、車用新客戶到手，先進光（3362）董事長高維亞樂看明年NB有望回到疫情前水準，再配合上車用新客戶挹注，車用營收占比可望由今年的5％提升至逾一成，雙利多加持，明年營運可望更勝今年。
先進光22日下午舉行法說會，由董事長高維亞親自披掛上陣，儘管歷經NB庫存高漲的大確定因素，全球NB市占率達70％到80％的先進光去年EPS仍高掛3.05元，今年前三季EPS亦有2.19元的水位。展望第四季，高維亞看法稍見保守，他表示，往年第四季都是營運高峰，但今年客戶端看起來沒有很熱絡，不過也沒有下修狀況。
至於明年展望，高維亞表示，目前NB鏡頭的主要規格仍是5M（百萬畫素）與Full HD，「8M現還出不來」，但因NB的庫存在今年已經去化的差不多，明年看起來需求應有機會回溫。
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