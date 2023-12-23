精英電腦（2331）繼催生旗下第一顆鑽石子公司精強科技後，近期再成功孵化第二顆高獲利貢獻度的小鑽石精祥科技，將過去以內供為主的PCB業務轉向商模化，初步規畫兩隻小金雞拚於2025、2027年IPO，未來並朝將精英轉型為控股公司的方向推進。
至於在近期備受市場矚目的AI PC、AI伺服器等領域，精英董事長暨執行長鍾依文22日於法說會中直言「不會缺席」，明（2024）年就將有相關產品推出，亦看好其未來發展潛力。精英除將配合主要晶片供應商，也將與客戶緊密合作、一起開發，以非典型的策略及後進者姿態努力「彎道超車」。
展望2024年，鍾依文認為，總體經濟雖有美國停止升息的利多，但中國除有房地產崩跌帶來的挑戰，亦面臨消費動能復甦不如預期、政府抗通縮的問題，對市場的不利影響恐擴及至全球，也因此他對明年整體景氣看法保守，在諸多不確定因素下，市況估僅略較2023年好一些。
但他也強調，精英營收規模雖有收斂，但推進獲利一年比一年好的目標不變，內部亦持續針對產品組合、客戶成交條件等面向進行調整。此外，隨著原大股東寶成集團撤股、母集團大同則持續加碼下，精英將於明年1月11日舉行的股東臨時會中改選董事會。
入列的被提名董事名單中，除現為董事的鍾依文外，主板廠映泰（2399）董事暨總經理王明正亦列名其中，引發市場關注。
映泰於近年積極擴展IPC相關應用之際，自今年也正式切入充電樁業務，新事業與精英旗下小金雞多有相關，兩業者後續會否有進一步合縱連橫的策略結盟，將成為未來市場觀察重點之一。
精英自去年推動IPC工業電腦應用事業精強科技獨立後，內部持續優化及盤點既有產品線與技術動能，並進一步將內部PCB產品線分割至另一子公司精祥，將過去其85％內供的零組件業務商模化、轉向對外銷售，聚焦於含括VGA及AI伺服器等高頻高速應用產品，及車用電子、低軌衛星等具發展潛力的利基市場。
精英預計將在三年內注資精祥15億元，其中含括5億元的股本及赴泰國設置自有新廠。日前精祥已砸下約4.26億元取得泰國中部一處工業園區建廠用地，計畫於2025年投產。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：