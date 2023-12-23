精英電腦（2331）繼催生旗下第一顆鑽石子公司精強科技後，近期再成功孵化第二顆高獲利貢獻度的小鑽石精祥科技，將過去以內供為主的PCB業務轉向商模化，初步規畫兩隻小金雞拚於2025、2027年IPO，未來並朝將精英轉型為控股公司的方向推進。

至於在近期備受市場矚目的AI PC、AI伺服器等領域，精英董事長暨執行長鍾依文22日於法說會中直言「不會缺席」，明（2024）年就將有相關產品推出，亦看好其未來發展潛力。精英除將配合主要晶片供應商，也將與客戶緊密合作、一起開發，以非典型的策略及後進者姿態努力「彎道超車」。

展望2024年，鍾依文認為，總體經濟雖有美國停止升息的利多，但中國除有房地產崩跌帶來的挑戰，亦面臨消費動能復甦不如預期、政府抗通縮的問題，對市場的不利影響恐擴及至全球，也因此他對明年整體景氣看法保守，在諸多不確定因素下，市況估僅略較2023年好一些。

但他也強調，精英營收規模雖有收斂，但推進獲利一年比一年好的目標不變，內部亦持續針對產品組合、客戶成交條件等面向進行調整。此外，隨著原大股東寶成集團撤股、母集團大同則持續加碼下，精英將於明年1月11日舉行的股東臨時會中改選董事會。

入列的被提名董事名單中，除現為董事的鍾依文外，主板廠映泰（2399）董事暨總經理王明正亦列名其中，引發市場關注。

映泰於近年積極擴展IPC相關應用之際，自今年也正式切入充電樁業務，新事業與精英旗下小金雞多有相關，兩業者後續會否有進一步合縱連橫的策略結盟，將成為未來市場觀察重點之一。

精英自去年推動IPC工業電腦應用事業精強科技獨立後，內部持續優化及盤點既有產品線與技術動能，並進一步將內部PCB產品線分割至另一子公司精祥，將過去其85％內供的零組件業務商模化、轉向對外銷售，聚焦於含括VGA及AI伺服器等高頻高速應用產品，及車用電子、低軌衛星等具發展潛力的利基市場。

精英預計將在三年內注資精祥15億元，其中含括5億元的股本及赴泰國設置自有新廠。日前精祥已砸下約4.26億元取得泰國中部一處工業園區建廠用地，計畫於2025年投產。