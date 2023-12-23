盤勢分析： 貨幣政策調整引發本波全球股市大漲，美國聯準會（Fed）主席鮑爾言論鴿意十足，儘管近日多位Fed分行主席強力滅火，但市場就是認定2024年3月（三個月內）要降息，最多也拖不到5月，可能拖愈久行情愈大。如鮑爾講了一年多的CPI2％目標達成前絕不降息，上周卻改成即使CPI未降至2％時必要時也要降息。

本周日本央行決議維持寬鬆貨幣政策，指稱需要更多薪資上漲支撐通膨維持2％的證明才能結束負利率。日銀總裁植田和男表示，目前很難擬定退場計畫，重申若有必要將不猶豫採取寬鬆措施，雖與Fed官員說法相反但邏輯一致：「想一套，做另一套」。

全球央行都在進行「預期管理」，二周前日本央行釋出將討論利率政策日股拉回，但實際會議維持寬鬆政策不變後日股反彈，目前市場預期2024年結束負利率，3月預告、4月日本新會計年度實施。

2024年3月降息預期造成FOMO情緒，FOMO是指害怕錯過情緒（Fear of missing out），全球投資資金湧入股市債市，最大資金動能貨幣基金5.9兆美元，部分資金開始轉向股債市，上周貨幣基金減少310億美元，其中253億美元投入股市，是貨幣基金八周來首度降低，若有1成資金轉入股市，就是5,900億美元的新活水。

貝萊德追蹤自1995年數據發現，Fed結束升息循環後一年期間，美股報酬率24.3％、投資級債券報酬率13.6％，貨幣基金報酬率只有4.5％，這就是FOMO情緒的起源，美股主要指數連續數周上漲且陸續創新高，S＆P 500指數創下六年來最長連漲紀錄。

FOMO情緒也反應在產業發展與個股股價上：本周最夯的科技股題材是AI PC，AI PC市場接受度與產品價格有關，但宏碁股價大漲後，仁寶、華碩陸續跟上，多數是FOMO情緒，股價又低風險可控，上周航運股大漲沒跟到，所以本周不能錯過AI PC題材。

原物料股也出現FOMO的現象：基本面大陸鋼鐵產能過剩房地產問題無解，鋼鐵股前三季哀鴻遍野，連中鋼董座都信心喊話，12月美國鋼廠在汽車工會罷工結束後拉抬鋼價熱軋價每噸漲400美元，歐洲與亞洲鋼廠陸續加入漲價，大陸三大鋼廠2024年1月盤價全面調漲，然後日本鋼鐵廠宣布購併美國鋼鐵公司，經驗法則每年底鋼鐵股會有表現空間，資金再度進場押注，甚至開始討論俄烏戰爭與以巴衝突結束後的重建需求，這些都是FOMO情緒。

投資策略：

年終指數要向上衝的指揮官是台積電與聯發科，短線處於震盪整理，外資休假台幣進入整理，耶誕節後美股仍處休假交投清淡，台股由內資主導，八仙過海各顯神通。短線聚焦三低概念股：低基期、低估值與低庫存題材，下季度成長動能強的個股股價空間大於指數；操作建議包括IC設計、AI PC、AI晶片、鋼鐵及航運等。