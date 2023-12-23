台股2023年即將封關、法人陸續換股操作布局2024年第一季時，從價量齊揚的角度可篩選出產業基本面及資金面正旺的個股，搭配主力融資及法人齊看多的個股計有陽明（2609）、宏碁（2353）、長榮（2603）等13檔可望一路旺到2024年。
進入2024年法人及主力陸續換股操作，為了在2024年搶好彩頭，從主力融資及法人布局方向選出價量齊揚股有陽明、宏碁、長榮、中工、廣達、寶成、仁寶、麗清、建準、元太、遠百、大成、富旺等13檔。
第一金投顧董事長陳奕光表示，電子股這周漲勢暫歇，跟著外資放假結帳，可觀察到資金轉向內需型股票，如貨櫃航運族群、傳產等，表現相對亮眼。
陳奕光指出，台股後市可關注三點：一是年末尾牙行情展開，由於過去兩年疫情取消，2023年上市櫃公司伴隨著作帳行情，投信法人也將在12月最後一周展開衝刺。
二是資金行情，全球四大央行都開完利率會議，降息循環預期的資金行情展開，台灣利率應不變，隨著美國2024年將降息，台美利差會縮小。
三是產業利多，由於美國四大指數中，道瓊、費半指數已創歷史新高，四大美系美系雲端服務商（CSP），亞馬遜、微軟、谷歌、Mate，以及費半主要成分股，如博通、超微、Intel、輝達等，將引領台灣半導體與電子類股，展開「產業革命4.0」。
陳奕光也提醒，後市變數須留意兩點，一是外資放假前的籌碼布局、期現貨多空單變化，到2023年封關前也可能會有假外資或內資主力突襲；二是留意日圓匯率，日央態度若轉鷹派，小心日圓轉強的利差交易，使資金班師回朝。
萬寶投顧董事長朱成志表示，若把台股歷史高點2022年1月的18,619點定義為多頭末升段走完，與這波反彈的低點2022年10月底12,629點，差距高達5,990點，不過現在彈升幅度超過一般反彈波設定的想像力，因此可以定義為波浪理論中的「雙折回」，指數反彈超過之前高峰，就是雙折回現象。
朱成志認為，現在指數走法已經超越強勢反彈所定義的0.809，到達17,743點，後市2023年封關前，指數可能有顧慮不見得破萬八，但2024年選前機率很高，財報、題材、空窗期等效果都存在，氣氛偏多相當看好。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：