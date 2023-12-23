13檔主力、法人齊看多個股

台股2023年即將封關、法人陸續換股操作布局2024年第一季時，從價量齊揚的角度可篩選出產業基本面及資金面正旺的個股，搭配主力融資及法人齊看多的個股計有陽明（2609）、宏碁（2353）、長榮（2603）等13檔可望一路旺到2024年。

進入2024年法人及主力陸續換股操作，為了在2024年搶好彩頭，從主力融資及法人布局方向選出價量齊揚股有陽明、宏碁、長榮、中工、廣達、寶成、仁寶、麗清、建準、元太、遠百、大成、富旺等13檔。

第一金投顧董事長陳奕光表示，電子股這周漲勢暫歇，跟著外資放假結帳，可觀察到資金轉向內需型股票，如貨櫃航運族群、傳產等，表現相對亮眼。

陳奕光指出，台股後市可關注三點：一是年末尾牙行情展開，由於過去兩年疫情取消，2023年上市櫃公司伴隨著作帳行情，投信法人也將在12月最後一周展開衝刺。

二是資金行情，全球四大央行都開完利率會議，降息循環預期的資金行情展開，台灣利率應不變，隨著美國2024年將降息，台美利差會縮小。

三是產業利多，由於美國四大指數中，道瓊、費半指數已創歷史新高，四大美系美系雲端服務商（CSP），亞馬遜、微軟、谷歌、Mate，以及費半主要成分股，如博通、超微、Intel、輝達等，將引領台灣半導體與電子類股，展開「產業革命4.0」。

陳奕光也提醒，後市變數須留意兩點，一是外資放假前的籌碼布局、期現貨多空單變化，到2023年封關前也可能會有假外資或內資主力突襲；二是留意日圓匯率，日央態度若轉鷹派，小心日圓轉強的利差交易，使資金班師回朝。

萬寶投顧董事長朱成志表示，若把台股歷史高點2022年1月的18,619點定義為多頭末升段走完，與這波反彈的低點2022年10月底12,629點，差距高達5,990點，不過現在彈升幅度超過一般反彈波設定的想像力，因此可以定義為波浪理論中的「雙折回」，指數反彈超過之前高峰，就是雙折回現象。

朱成志認為，現在指數走法已經超越強勢反彈所定義的0.809，到達17,743點，後市2023年封關前，指數可能有顧慮不見得破萬八，但2024年選前機率很高，財報、題材、空窗期等效果都存在，氣氛偏多相當看好。