連鎖餐飲集團三商餐飲（7705）22日以91元認購價登錄興櫃，開盤即以108元開出、上漲18.68％，最高飆漲至138元、漲幅逾5成達51.65％，隨後漲勢收斂，22日成效均價113.34元，若以參考價91元計算，漲幅24.55％，挾疫後產業大復甦之勢上演蜜月行情。
展望後市，三商餐飲集團旗下餐飲品牌營運多已成熟，且多屬剛需型經濟實惠之國民美食，目前中央廚房的產能利用率約90％。因應各品牌拓點展店需求並擴增產品線與提高產能，三商餐飲已投資8.05億元擴建中央廚房，2024年投產後預計可提升3倍產能及自製率，並有效控管產品品質，以達支援800間門市的目標。
三商餐飲旗下品牌包含三商巧福、拿坡里披薩、福勝亭、三商鮮五丼、品川蘭、BANCO、拿坡里炸雞、巧福PLUS以及虎記餃子等，總店數超過400家，為國內最大全直營餐飲集團。
直營制的餐飲服務對於門店營運有較高的控制能力，三商餐飲於此基礎上加入「快餐店（QSR；Quick Service Restaurant）」以及「多品牌全品項」兩種策略，創造獨有的經營模式。QSR具有出餐快速、餐點標準化的特色，較不會受景氣波動影響。三商餐飲集團外帶外送比例70％～80％，並採直營方式以確保門店服務品質。而「多品牌全品項」不僅可滿足不同消費者喜好，創造更高營收，也降低單一原物料波動風險，使得集團近年毛利率維持在37％～43％，優於QSR同業平均28.7％。
三商餐飲藉由多元品項和中央廚房為後盾，於2022年3月成立「三商餐飲雲端廚房」，集結旗下包括三商巧福、拿坡里炸雞、福勝亭、三商鮮五丼等品牌，創造第二條成長曲線，法人估，高坪效雲端廚房可望進一步提升三商餐飲經營效率，同時提升集團整體營收與毛利。
三商餐飲2023年前11月營收52.2億元，年增10.82％，已超去年全年水準；2023年上半年營收28.4億元，年增12.8％，毛利率37.7％，稅後純益1.2億元，EPS 1.99元。
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