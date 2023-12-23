大山（1615）因台電強韌電網計畫釋單而受益，今年光台電強韌電網計畫161KV超高壓線纜得標金額20多億元，全年營收有望飆史上新高。大山表示，台電強韌電網計畫、台商回流建廠、民間建置太陽能光電及風力發電案廠是今明兩年營運成長動能，明年營運審慎樂觀。
大山第三季EPS由去年同期0.43元倍增至1.06元；前三季EPS從去年同期1.61元增加至2.19元。11月營收4.37億元，年增8.32％；前11月營收43.68億元，年成長11.88％，雙雙創同期新高，全年營收可望勝過2021年近45.25億元，締造歷史新高。
大山22日法說會說明營運展望，大山為拓展北部電力線纜市場，2020年9月斥資4.15億元，在桃園中壢工業區購入土地4,606.0平方公尺，折合1,393.32坪；建物面積3,167.40平方公尺，折合958.14坪，去年9月正式成立桃園營業處，重返北台灣電力線纜市場迄今，銷售量逐漸增長。政府推動都更及危老重建等公共建設，以及台電力推強化電網韌性建設計畫、再生能源開發案等，都是大山營運成長的主要動能。
大山主管表示，大山來自台電強韌電網計畫訂單，以161KV超高壓線纜標案居多，今年累積訂單金額20多億元，台商回流建廠也需要建築用線，加上民間建置太陽能光電及風力發電等再生能源，是大山今年營收成長三大動能，也會延續至明年，明年營運審慎樂觀。
此外，大山子公司昕邑建設2020年在台中高鐵烏日站附近，推第一個「鳥語花香」建案，採建後售，基地為583坪，總樓地板面積2千多坪，2020年11月完售，金額約為6.5億元，2021年認列收益。大山主管表示，大山目前還沒有推新建案的具體計畫。
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