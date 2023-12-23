強化成本結構，大汽電（8931）推展SRF儲運系統運轉能量提升計畫；SRF（固態再生燃料）儲坑系統預計明年7月完工，預估第三季起汽電共生系統將以燃燒SRF為主。
大汽電表示，汽電共生鍋爐目前20％燃煤，80％用SRF，長期目標擬提升到100％燃燒SRF；若全部採用SRF發電，每度電發電成本可望下降0.1～0.3元。
台汽電（8926）為改善官田廠獲利能力，規劃持續提高膠片混燒與SRF（固態再生燃料）混燒比重、藉此降低燃煤用量比重。目前官田廠SRF燃料試燒成功；以官田廠鍋爐而言，膠片+SRF比重目前最高可用到50％。
大汽電目前汽電共生與火力發電機組，天然氣機組滿載發電容量31MW、煤炭機組發電容量38MW。持續爭取拓展所屬工業區內的用電新客戶，增添新營收來源，因應減碳政策需求，大汽電預計將推動汰換煤炭機組，將汽電共生機組轉型為100％燃燒固態再生燃料（SRF）。
分析師認為，大汽電前三季銷售電力營收比55％、蒸氣約30.6％、廢棄物處理營收比約7.8％、代運轉營收比約6.6％。近期煤炭價格持續下跌，燃料成本壓力趨緩，搭配成本結構提振策略發揮，獲利動能加分推進。
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