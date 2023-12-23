世界健身-KY近四年營運

世界健身-KY（2762）申請第一上市，擬辦現金增資1,250萬股，採公開承銷，增資後的實收資本額11.25億元，預計明年1月掛牌，暫訂承銷價格為132元。

世界健身World Gym董事長柯約翰表示，北美健身房會員數滲透率21.2％，台灣去年度健身房滲透率只有4.99％，強調未來成長空間還非常大，加上海外健身房連鎖店還沒有來台設點，公司看好未來健身產業發展。

柯約翰表示，公司營收50％來自會籍收入、50％為教練課程，8成會員續買教練課程，因此營收非常穩定。

World Gym明年將新增12家店，法人估World Gym明年營收，可望破百億元。柯約翰透露，健身產業外，公司交叉行銷，包括零售、復建、養生，及營養諮詢等新業務，即包括零售業務與線上平台，零售業務明年將從目前2個據點，再擴到20個據點。

世界健身2020～2022年度及2023年前三季營收，分別為94.65億元、78.34億元、88.63億元及70.22億元，同期EPS分別為1.09元、0.67元、6.08元，及2.44元。

世界健身在台深耕20餘年，為會員制連鎖健身中心，主要提供會員專業健身運動器材、場地及各項有氧運動課程，及專業教練課程服務等，透過遍布全台的據點、多樣化的營運型態、專業私人教練服務、多元化的課程選擇，搭配靈活且具創意的銷售策略，開幕會所共計118家，成為台灣第一大健身連鎖品牌。

世界健身採取多品牌經營模式，分為三大系列，包括全方位服務的標準會所「World Gym」；鎖定重訓族群而開創的「World Gym Express」，為較低月費、快速健身的運動服務概念。另外，全新運動型態「FITZONE」，主打以獨家MYZONE心率帶系統，科技監測運動過程的60分鐘高效率團體教練課程。

事實上，兩大健身房的世界健身World Gym及柏文（8462）旗下健身工廠，今年第四季不約而同忙著展店。其中，World Gym今年第四季展店，除桃園台茂店、中壢中原店外，苗栗頭份店也於這個月開賣。

無獨有偶，柏文也擴大健身工廠展店布局，柏文指出，今年下半年建置全新健身工廠，包括高雄市光華廠及建國廠都擴大營業面積，取代原有五福廠及環球廠。而宜蘭縣羅東廠及台中市梧棲廠，分別於9月中及11月初開幕，迄今已開出8處新據點，將全台據點推升至70家，可望持續挹注營運動能