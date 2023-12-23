無塵室與機電工程大廠亞翔（6139）於22日舉行法說會，總經理蔣曉麟表示，亞翔今年新簽約訂單918億元，在手訂單金額也增加到1,280億元，雙雙創下歷史新高，此外，外界關注的聯電新加坡訂單，目前已完成4成，接單情況看好，明年營運持續成長。
亞翔今年以來營運表現衝上歷史新高，前三季每股稅後純益已達到7.85元，不僅超越去年的4.43元，更提前創下全年獲利的歷史新高，市場關注該公司營運情況。
蔣曉麟表示，以產業市況來看，今年算是較不好的一年，但亞翔集團營運仍逆勢創高，主要是因為先前已承接不少訂單，同時，客戶聚焦在半導體產業，同時，台灣榮工在公共工程也有斬獲，配合蘇州亞翔在新加坡耕耘有成，三大事業體同步提升，遂帶動今年營運表現衝高。
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