凱碩（8059）第三季每股淨損0.02元，不過，在看好明年網通產業可望回升下，近期股價轉強，該股股價18日自14.05元起漲，昨（22）日以漲停板收市，股價來到17.05元，近一周股價短線漲幅達21.4％，技術面來看，股價一口氣放量突破先前均線糾結區，並守穩所有均線，後市有望挑戰前波高點18.1元，惟仍需留意單季能否轉虧為盈。
為和陸廠進行差異化，近幾年凱碩在產品線上積極部署，除鎖定中高階產品，亦持續提升產品附加價值，明年若網通產業回升，營運可望受惠。
凱碩（8059）第三季每股淨損0.02元，不過，在看好明年網通產業可望回升下，近期股價轉強，該股股價18日自14.05元起漲，昨（22）日以漲停板收市，股價來到17.05元，近一周股價短線漲幅達21.4％，技術面來看，股價一口氣放量突破先前均線糾結區，並守穩所有均線，後市有望挑戰前波高點18.1元，惟仍需留意單季能否轉虧為盈。
為和陸廠進行差異化，近幾年凱碩在產品線上積極部署，除鎖定中高階產品，亦持續提升產品附加價值，明年若網通產業回升，營運可望受惠。
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