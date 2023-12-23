美股四大指數21日全數收紅，台股22日開高於平盤高檔震盪，收17,596點，近年投資ETF成投資顯學，據統計投信已連五個月買超台股，合計買超1,774億元，投信持續買不停；法人表示，投信買超股中，多數為熱門的ETF成份股居多，尤其12月許多ETF進行持股增刪，ETF新增、刪除股可作為布局操作的標的。
美股21日受惠於美光財測優於預期，晶片股大漲，也持續激勵盤面上的IC設計、PCB及記憶體等族群，另傳產的航空、貨櫃航三雄表現也強勢；指數2023年以來指數漲幅達24.47％。
國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，投資人熱愛ETF，截至11月底，境內基金總規模成長幅度約32％、達6.39兆元創歷史新高，規模增加最多的前兩名為債券ETF及台股ETF，證交所統計台股ETF資產規模衝上1.84兆元，受益人數也達709萬人。
觀察投信近20日買超股中依序排行，包括：聯電、華新、正新、中信金、遠東新、元大金、友達、長榮、統一、鴻海、世界、兆豐金、神基、和碩、台泥前15檔股票，這些類股中多數為ETF的成份股居多，以聯電買超23.3萬張居首位，二、三名為華新、正新超過13萬張，其中神基、正新、華新為0056元大高股息12月納入的成份股。
簡伯儀表示，投信買這些個股以相關的ETF的成份股居多，主要是2023年ETF的上市數目持續擴大與增加，並以半年配、季配甚至月配方式作為股息模式，也吸引許多投資人進場，加上2023年投信的主動型基金，許多的績效表現比大盤強，也會持續買進這些個股，另12月恰好是這些ETF更換或調整持股比重的月份，投資人可以觀察這些投信新增加的個股，作為選股布局的標的。
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