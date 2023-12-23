興櫃周漲幅前十強

興櫃市場本周登錄新兵熱鬧非凡，周間登錄的九檔中就有七檔漲幅衝進周排行前十，並由三大集團子公司三金雞稱霸前三名，漲幅均超越9成：冠軍由矽創旗下的力領科技（6996）大漲98.54％摘下，亞軍由全家旗下的全家餐飲（7708）以96.57％緊追在後，森崴能源子公司的富威電力（6994）上漲90.26％奪季軍。

統計興櫃326檔股票，本周有114檔維持平盤以上，占比降到3成5，相較上周占比為4成，上漲家數連三周下滑，新登錄的個股力求表態上攻表現亮眼。

整體來看，中小型股的櫃買市場本周跌幅0.83％，較加權指數跌0.44％來得重，內資年底作帳行情陸續結帳下，興櫃市場也受到波及。

興櫃本周成交金額為121.69億元，相較上周的155億元，減少了33.31億元，成交值相對其他時間來看，仍處在百億以上水位。盤面周漲幅前十強分別為力領科技、全家餐飲、富威電力、奇邑、永立榮-新、台灣精材、眾智、銳澤、三商餐飲、列特博-新，周漲幅從19.93％～98.54％不等；在產業分類上，漲幅前十以電子族群占五檔為主，觀光、生醫則各兩檔。

力領科技為矽創旗下IC設計小金雞，登錄興櫃三天股價一度達到330元大關，主要營業項目為多樣化整合型的顯示器驅動晶片研發及銷售，產品涵蓋車用前裝與後裝顯示器驅動晶片、特殊應用（ASIC）顯示器驅動晶片及智慧物聯網（AIoT）顯示器驅動晶片。

全家餐飲為全家便利店子公司，旗下有旗下有四大餐飲品牌沃克牛排、日式定食大戶屋、韓式炸雞bb.q CHICKEN、IKIGAI燒肉，店舖數達65店，具備高度標準化商品；可快速複製擴大的營運特質，以供應鏈支撐品牌規模快速擴張。

森崴能源旗下的富威電力，是台灣電業自由化後首批獲得民間售電執照的售電公司中第一檔興櫃股票。主要營業項目為再生能源售電、儲能系統、調頻備轉輔助服務及節能工程服務業務，致力於發展節能ESCO、儲能等技術。

另外值得注意的是，同樣登錄興櫃的全福生技，乾眼症新藥BRM421三期臨床試驗解盲失敗，股價開盤4分鐘暴跌6成，觸發「熔斷機制」強制停止交易，股價22日終場暴跌51.37％。全福則表示，會繼續進行細部分析討論，訂定後續開發策略。