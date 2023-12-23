【時報記者莊丙農台北報導】TXOne Networks睿控網安宣布該公司獲台積電(2330)肯定其營運技術（OT）資安防護傑出的技術合作表現，除了持續強化自身的資安防護，台積電更關注供應鏈資安，以提升整個半導體產業的資安環境。在2021年，台積電成立「半導體資安委員會」，推動台灣業界制訂的首個半導體資安國際標準SEMI E187，接著推出「半導體資安風險評級服務」，最近還頒布了「半導體製造環境資訊網路安全參考架構」，提供半導體OT環境更清晰的資安架構規範，並引起全球半導體業者的廣泛關注，並將推展到美國、日本等地。

許多國家將半導體技術視為國家戰略的一部分，投入大量資源與台灣半導體業者合作，除了推動了經濟的發展之外也帶動了相關產業的增長。半導體業的資訊安全直接影響著全球供應鏈的穩定性和可持續性。 然而網路犯罪組織長期以來一直對半導體產業虎視眈眈，以LockBit、Cuba、Lapsus$、RansomHouse和LV gangs等專門提供勒索病毒服務的組織為代表，在2022年紛紛發動針對半導體產業的勒索軟體攻擊。中美晶片戰爭方興未艾，這一連串的駭客攻擊也因此增添了地緣政治的色彩。

睿控網安執行長劉榮太表示，OT資安防護需求正如我們預見的迅速增長，然而，由於每個垂直領域的產線環境和運營方式各異，因此需要更加量身定制的解決方案。能與台積電合作，在半導體資安委員會中共同努力以定義半導體產業OT資安的最佳實踐，期望將這樣的經驗持續擴展，與夥伴共同提升半導體生態系統的資安韌性。