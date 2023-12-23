隨著臺灣碳權交易所22日開賣國際碳權、歐盟碳邊境調整機制CBAM於10月試行，看好企業減碳及ESG的需求，繼東捷資訊（6697）、伊雲谷（6689）、精誠資訊（6214）、叡揚資訊（6752）、倍力（6874）、凌群（2453）、邁達特（6112）等軟體商相繼投入碳盤查平台服務。
近期台灣碳盤查平台軟體市場又再添新兵，包括以電腦模擬工程輔助工具（CAE）為主的虎門科技（6791）及興櫃掛牌的采威國際（6868）均於今年第四季加入碳盤查市場行列。
虎門科技最主要業務為提供電腦模擬工程輔助工具（CAE）給科技廠商，透過模擬軟體研發新產品。近期看到客戶有碳盤查需求，跨入碳足跡管理解決方案。虎門科技主要向客戶推廣Granta碳足跡材料管理工具。
虎門表示，客戶只需輸入材料、製成、運輸、使用及回收等參數，Granta碳足跡材料管理工具，即可計算產品各階段的碳足跡與能源消耗量，更能依客戶需求條件提供更環保的替代材料建議。此服務可協助客戶從產品的生命週期：原料提取、加工、製造、配銷，到產品使用階段和產品壽命終止等，來進行減碳措施的規劃，並逐步實現淨零碳排放策略。
另一家在興櫃掛牌的軟體公司采威國際，旗下以IScloud360一站式雲端智慧平台為主要產品。該公司表示，全球數位轉型、ESG永續發展的浪潮帶動，第四季推出自主開發的「isNet0智能化減碳預測整合平台」。
采威國際資訊董事長蕭哲君表示，淨零轉型浪潮令企業主面臨碳焦慮，各企業積極養成碳管理能力，isNet0智能化減碳預測整合平台整合溫室氣體盤查雲（64雲）、產品碳足跡雲（67雲）、能源管理監測雲，以數位化工具協助企業低碳轉型。
采威國際表示，目前客戶包括有金屬製造業及扣件業者。金屬製造業的訂閱客戶超過50個工廠，扣件業客群超過20廠區。
不少軟體公司、系統整合商及資服廠商投入碳盤查平台服務，包括東捷資訊、伊雲谷、精誠資訊等。業者表示，碳盤查平台商機於2024年需求將會更強烈。
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