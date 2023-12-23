長興（1717）自結11月稅前盈餘為2.16億元，年增8.91％，每股稅前盈餘0.18元；累計前11月稅前盈餘為20.43億元，每股稅前盈餘1.73元。
長興是亞洲最大合成樹脂廠，也是全球最大乾膜光阻劑供應商，全球三大UV光固化樹脂供應商；主要產品為合成樹脂、電子化學材料、特用材料。其中，PCB相關電子材料則有乾膜光阻劑（DF）、銅箔基板（CCL）。
長興表示，整體出貨量穩定，11月營收36.45億元，月增4.24％，因年末季節性費用支出增加，費用率較高，營業利益1.45億元低於上月，不過有業外收益挹注，11月稅前盈餘2.16億元與上月相當，並較去年同期成長。因傳統淡旺季因素，預期第四季整體營收將略低於第三季。
展望明年，長興指出，營運保持保守中仍偏樂觀看法。雖然需求復甦尚未有明確的時間點，但是全球景氣正逐漸的好轉，目前處於盤底階段，預期在景氣明顯復甦之前，市場將會溫和的成長。出貨穩定攀升的期待下，長興明年仍然以業績成長為目標。
長興生產基地遍及台灣、中國大陸、美國、泰國、日本、馬來西亞、義大利等共25個；除在高雄、蘇州設立研發中心之外，也在北京以及大陸7個廠內配置實驗室，深耕材料產業，開發高端產品應用。
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