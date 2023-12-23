全福（6885）因開發的乾眼症新藥BRM421三期臨床試驗結果失利，22日股價重挫熔斷，並跌破2022年6月登興櫃時35元參考價。公司表示，三期臨床最後數據1月下旬出來，會積極尋找解方，重啟三期臨床。
受困乾眼症新藥BRM421三期臨床試驗主要療效指標未達統計學顯著差異，全福22日開盤僅四分鐘就觸及熔斷機制，最低下殺至28.8元，重挫6成，成交量大爆1,160張。由於該公司已取得科技事業核准函，原本計畫明年申請上市，惟在臨床失利後，IPO案恐將再延後。
全福表示，就三期試驗結果看來，BRM421眼滴劑具良好安全性及耐受性，可以確立該新藥是可以增加濃度，不會有副作用產生。但要找到可長久穩定且不影響對比的賦形劑，可能是現階段最迫切的問題，因此，待最後數據1月下旬出來後，內部從尋找新賦形劑和提升濃度著手，若有解方將會再重啟三期臨床試驗。
已經順利辨完現增案的全福，由於還有20億現金在手，旗下治療神經營養性角膜炎疾病新藥BRM424，已經獲得美國FDA核准授予孤兒藥資格認定，未來該新藥上市後，可以享七年美國市場獨賣期，全福將加速二期臨床試驗。
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