俄烏戰爭打了超過1年，至今仍沒有停戰跡象，儘管寒冬降臨，但在白雪皚皚的中俄邊境，雙方貿易卻是熱滾滾。而其中最大的贏家，就是汽車與卡車製造商。拜俄羅斯客戶之賜，一家中國卡車經銷商去年銷售額增加了一倍。中方對俄羅斯出口之強勁，以致中國建築工人今夏在邊境大建倉庫和20層辦公大樓。

據《紐約時報》（The New York Times）報導，邊境城鎮黑河是中俄經濟關係日益密切的縮影。俄羅斯入侵烏克蘭，受到西方嚴厲制裁，促使俄人轉向中國，採購從汽車到電腦晶片等各式商品，而使中方從中獲利。

至於俄羅斯則大打折扣，向中國出售石油和天然氣。此外，俄羅斯的巧克力、香腸等消費品，也充斥在中國超市。今年前 11 個月，中俄的貿易額便已超過 2,000億美元（約6.2兆台幣），而先前兩國預計， 2024年才會達到這水準。

中國大陸國家主席習近平和俄羅斯總統普丁曾多次公開表明，兩國關係密切。而習近平9月初訪問哈爾濱時更說，黑龍江將成為中國的「北方門戶」。事實上，與俄軍入侵烏克蘭前的2021年同期相比，今年前11個月中國對俄羅斯的出口激增了69%。