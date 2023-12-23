威盛（2388）22日舉辦年度聖誕平安夜活動，宏達電（2498）董事長王雪紅表示，未來晶片都會加入AI功能，並搭載在各種裝置，包括AR／VR、手機、穿戴裝置等，她對AI應用發展樂觀看待，公司也會在此有所表現。
威盛一年一度的聖誕活動，安排樂團演出、趣味競賽、愛心義賣園遊會等，場面熱鬧滾滾，王雪紅與威盛董事長陳文琦連袂出席，與員工同樂，陳文琦並上台高歌一曲聖誕佳曲，帶動活動高潮。
市場關注AI應用發展，王雪紅認為，AI屬於基礎建設，每家企業都需要AI協助，企業也必須將AI用的很有效率，AI有望愈來愈重要。
此外，王雪紅也看好小晶片（Chiplet）的發展，預期未來會在各類晶片中嵌入AI的功能，並延伸至穿戴裝置、手機、AR／VR等，公司的產品也會開始導入相關技術。
至於加薪的問題，王雪紅強調，員工薪水都會跟著通膨，與每年度計畫進行調整，以達到照顧員工的目的。
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