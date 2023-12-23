全台最大活塞環製造公司泰茂（2230）今年中以來業績成長動能轉強，除北美AM（售後市場）受惠State Farm效益推升出貨成長逾20％，更因跨入酒水市場，今年以來營收逐月攀高，隨明年已簽約的鋪貨通路將增10倍，再加上瞄準國際碳權交易風潮，新能源事業部投入儲能業務亦已有潛在訂單，董事長呂萬賢表示：「業績爆發才剛開始。」
事實上，隨著今年3月併購大陸北海杜宇松豪電子商務，正式跨足蘇州酒水市場，並於5月開始貢獻營收，泰茂今年下半年營收明顯攀揚，皆維持兩位數成長，11月營收0.83億元，年增更達79.66％，創單月歷史新高，累計前11月營收5.8億元，年增25.96％。法人預期，明年第一季單月營收就可破億元，全年營收可望倍增。
若排除前年認列浙江廠有拆遷補償款挹注因素，泰茂今年前三季稅後純益0.77億元，每股稅後純益（EPS）1.65元，亦為歷年同期新高。
由於酒水事業明年無論是鋪貨通路或代理之酒品都將擴大，法人報告估，泰茂明年EPS可望達到4.7元。泰茂今年以來受到投資人關注，股價自年初低點32元一路飆升，至22日收172元，漲幅逾四倍。
對於後市展望，呂萬賢指出，公司三大業務明年都將持續成長，樂觀明年營運動能繼續向上，「現在才剛開始！」
以本業汽車引擎零件為例，呂萬賢說明，State Farm效益將挹注北美AM市場繼續雙位數成長，此外，幾年前成立新能源事業部投入儲能事業也將陸續開花結果，隨著全球淨零排碳趨勢，公司開發的儲能系統已擁有多項專利，並可應用在住家、商辦及工廠等，後續訂單可期，明年第二季將有進展。
本業之外，呂萬賢指出，泰茂在大陸轉投資團膳業務，進而接觸酒水飲料領域，今年正式介入並直接打進中國菸草公司通路，其在蘇州合計有大小共38萬個銷售據點，泰茂已簽署3萬家上架合約，以今年初期先上架3000家，明年將完成3萬家布點。
呂萬賢進一步說明，酒水飲料事業自5月以來僅7個月就已貢獻1.35億元營收，明年鋪貨自3000家10倍增至3萬家後，營收貢獻將追上本業汽車零件貢獻，由於毛利率較本業更高，因此對於明年獲利表現確實更樂觀。
至於新能源事業，呂萬賢指出，雖然目前營收占比相當小，但在全球趨勢下，也將成為公司後續營運規模繼續擴大的另一大動能。
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