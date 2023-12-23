美國經濟降溫，第三季美國GDP成長率終值下修至4.9％，遠低於先前修正值與市場預估的5.2％，美債殖利率及美元指數走軟，美股帶頭反彈，台北金融市場22日股匯雙漲，新台幣兌美元早盤強升逾1角，盤中重返31.1關卡，終場升值7.9分作收，年底出口商拋匯潮撐盤，加上選舉行情加持，匯銀估新台幣對美元匯價下周有機會直奔31.05元價位。

新台幣匯率22日開盤即上衝，最高升破1角衝到31.17元，創近五個月新高盤中價，終場升7.9分、31.203元作收，則為五個多月來收盤新高，總成交量14.765億美元。

隨著外資開始陸續放耶誕假期，本周匯市在觀望中等待反彈，主要都靠出口商拋匯驅動，新台幣本周繼續複製前兩周走勢，延續「先貶兩天、後升三天」步伐，匯價後來居上，合計整周升6.5分，周線收下連六紅，本月匯價已由貶轉升，2023年可望完美封關，收下今年來首次月線連二紅。

近一周主要亞幣升幅介於0.06％～0.74％之間，其中以馬來幣升0.74％最強，而新台幣升0.21％居中；至於日圓、韓元及人民幣本周均收黑，貶幅介於0.18％～0.57％，人民幣貶幅最大。

匯銀主管表示，新台幣本周升值是跟著國際匯市走，在美元繼續回落下，非美幣別普遍走揚，加上出口商年底狂賣美元也扮演推升引擎；而近期市場偏冷，央行似乎也有「休假」氛圍，放手新台幣跟著亞幣走，多以維持流動性為主，「不用特別花錢調節」。

外匯交易員分析，近幾周新台幣升貶波動都在區間內，震盪都在合理範圍，預料下周一樣在31元整數上方徘徊，出口商年底還有作帳需求，本周拋匯量不小，預期下周將更多資金回出籠，匯價有機會升破31.1元，短線先挑戰31.08元，後續直奔31.05元。

不過，交易員提醒，後續要留意紅海航運危機，加上巴拿馬運河乾旱，運價可能略有影響，海運公司不願冒風險，寧願花點油錢繞路，航程增加使成本墊高，後續不確定性增加，雖然目前油價還未反映，但變數很大，若影響到美國經濟數據，也將連帶影響新台幣匯率變化。