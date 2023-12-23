青年安心成家購屋優惠貸款新專案（新青安）受到首購族歡迎，據財政部統計，自8月上路後，四個月來受理與撥貸戶數與金額月月大增，撥貸金額已經破1,300億元，11月撥貸金額465.18億元更創新青安單月新高。

據財政部統計，8、9、10、11月四個月以來，總計受理戶數23,227戶、撥貸戶數18,893戶、撥貸金額1,351.72億元，不僅以倍數超越今年前七月共撥貸9,735戶、撥貸526億元，和去年同期相較，也以倍數成長。

新青安受理戶數連續四個月單月皆超過5,000件，受理戶數和金額在上路第二個月就超過今年前七月總額，同時，11月單月撥貸戶數和金額都比過去三個月更高，毫無「退燒」態勢，這也讓公股銀皆對明年新青安能為房貸業務帶來的挹注，抱持樂觀。

財政部統計，11月受理戶數最多的是臺灣銀行，共受理1,592戶，第二名為第一銀行，受理795戶，第三名則是彰化銀行；受理金額最多的也是臺銀，共受理115億元，緊追在後的是彰銀和一銀，受理金額分別為60.18億元和57.77億元，戶數和金額皆幾乎僅臺銀的一半。撥貸戶數方面，臺銀穩居第一，隨後是土地銀行與一銀，撥貸金額臺銀以單月111.22億元居冠，土銀則以79.79億元次之，一銀則是56.5億元。自青年安心成家貸款實施以來，八家公股銀行中，只有臺銀的撥貸戶數在10月率先突破10萬戶。

公股銀表示，第三季房貸業務在新青安加入後，整體房貸放款量成長約4％左右，對明年初房貸的預期，公股銀認為新青安加持下，應該還會持續發酵，至於房價則預估會持穩。