新冠疫情在台不僅掀起了一場防疫險風暴，更讓金融消費評議中心一夕爆紅！金融評議中心新任董事長杜怡靜與總經理羅俊瑋22日首度與媒體見面時談到，防疫險保單申訴案件2年來共接獲5萬607件，只有20件尚未完成調解，預計2023年底可收尾結案。

值得注意的是，今年來，一般金融消費評議案件並沒有隨著防疫險結束，反而較去年增加50％，從過去一年3千件成長到一年4,200件，因為「防癌險、信用卡盜刷」成為申訴新焦點，電支爭議也新納入受理申訴範圍。

杜怡靜表示，防疫險之亂讓評議中心知名度大增、案量也大增，在金管會支持下，人力及資源逐步擴充，現在已從66位增加至76位。目前防疫險進入收尾階段，截至2023年12月6日為止，防疫相關的申訴案件共計受理5萬607件，而進入的評議案件高達8,837件，其中最高申訴金額單件有高達30萬元，一般多落在10萬～15萬元。

評議中心委員表示，防疫險真正申訴高峰是在去年第4季，5萬多件其中自行撤件（可能是與保險公司合解）約占15％、評議不受理約占10％，作成評議決定（有理由）後拿到理賠金的約占20％左右。

杜怡靜表示，一般金融消費評議案件目前以「保險」、「信用卡盜刷」等案件為大宗。保險方面，保戶對投保內容與保險公司認知不同最多，又如前陣子的防癌險之亂，許多癌症病友因未住院、部分保險公司不再給予實支實付保險理賠引發風波，評議中心也接獲不少案件。

據評議中心統計，2023年第3季合計收受4,122 件申訴案件及1,469 件申請評議案件。其中申訴案件中有7成是保險業、有3,017件，其次是銀行業的970件，占2成，而申請評議案件也是以保險為大宗，有1,265件、占86.1％，銀行業有185件，占12.6％，電子票證業計有3件申訴案件、電子支付業有5件申訴案件及1件申請評議案件。

杜怡靜表示，評議中心也積極運用科技來提供服務，例如提升發展Al智能「客服阿金」於官網的問答功能，也留意偏鄉、高齡者等之需求保留傳統電話臨櫃等申訴詢服務管道，接下來也會推出LINE的服務。

不過，杜怡靜表示，有關時下最夯的詐騙、虛擬幣投資爭議、境外保單或是學生愛用的BNPL先買後付這些服務，因都不屬於金融業，因此不在金融消費評等中心的服務範圍，但評議中心也負起金融教育的責任，積極到校園、偏鄉中去宣導教育反詐。