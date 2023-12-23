今年房市受打房政策影響相當冷清，不過，臺銀靠新青安帶來的首購族加持，今年房貸新承作已經突破2,000億元。臺銀董事長呂桔誠指出，房貸客戶中高達95％的比率，屬於有剛性需求的首購、首貸族，沒有炒作疑慮。
呂桔誠22日於「台灣銀行藝術季頒獎典禮」會後受訪時表示，台銀至11月底稅前盈餘260億元，加上四大政策任務的90億元，總計350億元創下歷史新高。
在房貸業務方面，呂桔誠說，今年一直抱著「審慎」的態度承做，不過在12月15日他生日的這一天，房貸新承作竟突破2,000億元，另人頗感意外。他深入分析後發現，其中95％都是首購、首貸族的剛性需求，沒有炒作的問題。
新青安房貸自今年8月上路以來頻創佳績，臺銀則一直是公股承作冠軍。呂桔誠表示，臺銀對於新青安的業務推動相當積極，在新青安整體承作金額中，臺銀占公股總額的26％，戶數更占28％，從青安房貸推出、到新青安至今，承作戶數已超過10萬戶。
至於2024年經濟大環境，呂桔誠認為會「穩步增強」，這是由於各種投資方案顯現成果，包括產業轉型、供應鏈調整等，在授信案中可以看到各式各樣的投資方案，這都是未來經濟成長的重要動力基礎，而經濟成長同樣也可能帶動國人購屋能力。
呂桔誠指出，到目前為止，各界認為全國今年經濟成長率大約為1.6％，不過成長之下的內涵不一定相同，以台灣來說，有諸多的台商企業回台投資，也有諸多外派台幹回到台灣，因此在「1.6％」的統計數字下，可以感受到例如餐廳訂位很難、訂包廂更難，這代表創造的所得有帶來「實質的消費」。他認為，過去兩、三年來台商回台做的投資，即將要開花結果，前瞻建設產生的效果也值得期待；同時，全球供應鏈的調整為台灣帶來機會，具有彈性優勢的台商企業有能力快速反應、面對經濟變局，這些努力帶來的效益都會在明年逐漸顯現。
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