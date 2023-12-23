2023年，隨著美國通膨壓力逐漸回落，聯準會(Fed)在年初開始「放緩升息」，到年底釋出「轉向降息」的訊號。雖然利率處於多年高位，但美國經濟不但未有顯著轉弱，反而不斷向上修正預測增長率，加上得到AI相關概念帶動，股市表現亮麗。
截止12月21日，標普500指數升約24％。「科技七雄」（Magnificent Seven）升勢亮麗，但其他的大型企業同樣都有不錯的升幅，現時標普500之中，約有70％成份股在200天移動平均線以上，市場寬度（Market Breadth）大幅改善。
細看指數，年初至今升幅最高的類股是資訊科技（55.9％）、通訊服務（54.7％）及非必須消費品（42.6％），這3個行業中占比最高的公司正是「科技七雄」，由他們帶動相應類股上升，相信一眾投資者並不意外。年初至今同樣收穫升幅的類股還有工業（14.7％）、物料（9.7％）、金融（8.9％）及房地產（7.3％）。
不過，並不是所有行業年初至今都獲得升幅的，年初至今下跌的包括健康護理（-1.1％）、能源（-3.7％）、必須消費品（-3.7％）及公共事業（-11.5％）。一般而言，健康護理、必須消費品及公共事業被介定為防禦型類股，今年表現卻大幅落後整體大盤。
事實上，在經濟下行週期，防禦型族群的表現的確有望領先增長型類股。然而，今年全球多個成熟市場的經濟增長率都高於市場預期，2023年經濟有望增長，美國的增長率甚至高於長期平均。現時利率雖有限制性，但經濟並不是下行，防禦型類股也因而少了一個原因領先增長型。
另外，防禦型類股一般是高息股，不少市場人士將它們看待成債券的替代品（Bond Proxy）。高達5％的國債殖利率雖然今年未有摧毀經濟，但近5％的「無風險利率」卻令股票利息顯得不吸引。標普500之中，今年表現最差的類股公共事業，股息率只有約3.5％，相對上，美國10年國債殖利率在大幅回落之後仍有近4.0％。對於收入為主的投資者，公共事業股的吸引力大減。
然而，明年經濟可能放緩，高利率的影響可能滯後，加上聯準會可能降息，2023年對防禦型類股不利的因素或逐漸減少，近月長年期債息回落，防禦型類股出現較大的反彈。2024年部署上，平衡增長及防禦型板塊或較可取。
至於港股，由於橫跨聖誕假期，今年只餘下3個交易日，交易已漸趨平靜。最近一周，最低單日交易額只有696億港元，但市場繼續有投資主題值得留意。港股之中，「收息股」同樣受惠於降息概念。受經濟環境及「港人北上消費」熱潮等因素影響，目前香港零售表現遜於市場預期，香港零售消費類股表現普遍受壓。作為收租類領展對於民生消費類的布局不少，有別於其他針對大型商場的收租或非必須消費類的企業，領展對於經濟週期及消費習慣的敏感度較低。因此領展可率先受惠於此概念而帶動近期股價走高。
由於美國近年對抗通膨大幅升息，美元強勢，非美元貨幣普遍走弱。而目前美國利率見頂，情況或有所逆轉，非美元貨幣有重估空間，加上目前全球經濟依然不明朗，多元貨幣資產將有助分散風險。港股中的長江基建值得投資者留意，原因是公司旗下投資及營運範圍遍布中港、英國、歐洲、澳洲、紐西蘭、加拿大及美國等，具備多元貨幣資產特性，以及公司以基建為主，具穩定性。長建可在非美元貨幣升值時獲益，往年實際發息亦穩步上揚，值得留意。
惟以上所提到的個股近日升幅已達2成，投資者宜待回調後，或分批入場。
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