香港貿發局日前發表報告指出，中東企業視香港為理想上市地點。其中，阿拉伯聯合大公國及沙烏地阿拉伯多數受訪企業認為，香港在確保資金來源、與亞洲多國（特別是大陸）的緊密聯繫、獲得更多國際認可這三方面具備有利條件，是中東企業首選。

香港貿發局和建銀國際20日聯合發表研究報告顯示，中東的能源及再生能源、醫療保健及高科技產業、基礎建設與金融業最能受惠於香港上市。另外，增強維持與中東國家的聯繫，特別是在政府和監管層面，對於提升香港作為中東企業理想上市地至關重要。整體來看，中東各國政府在引導商界各領域發展中扮演重要角色。因此，香港需要與中東經濟體政府建立更緊密的關係。此外，報告建議香港金融機構應針對具有上市潛力的中東企業，進行更廣泛的市場宣傳和投資推廣，以加強中東地區對香港金融服務的興趣。

香港貿發局研究總監范婉兒表示，香港市場擁有多元化的國際機構投資者基礎，對希望拓展亞洲區內業務的中東企業而言很有助益，特別是不少投資者已對泛亞洲和大陸市場湧現的機會有深入了解。另外，香港股市有充足的廣度及深度，加上一直以來交投活躍，反映出香港資本市場長期穩健。