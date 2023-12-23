香港貿發局日前發表報告指出，中東企業視香港為理想上市地點。其中，阿拉伯聯合大公國及沙烏地阿拉伯多數受訪企業認為，香港在確保資金來源、與亞洲多國（特別是大陸）的緊密聯繫、獲得更多國際認可這三方面具備有利條件，是中東企業首選。
香港貿發局和建銀國際20日聯合發表研究報告顯示，中東的能源及再生能源、醫療保健及高科技產業、基礎建設與金融業最能受惠於香港上市。另外，增強維持與中東國家的聯繫，特別是在政府和監管層面，對於提升香港作為中東企業理想上市地至關重要。整體來看，中東各國政府在引導商界各領域發展中扮演重要角色。因此，香港需要與中東經濟體政府建立更緊密的關係。此外，報告建議香港金融機構應針對具有上市潛力的中東企業，進行更廣泛的市場宣傳和投資推廣，以加強中東地區對香港金融服務的興趣。
香港貿發局研究總監范婉兒表示，香港市場擁有多元化的國際機構投資者基礎，對希望拓展亞洲區內業務的中東企業而言很有助益，特別是不少投資者已對泛亞洲和大陸市場湧現的機會有深入了解。另外，香港股市有充足的廣度及深度，加上一直以來交投活躍，反映出香港資本市場長期穩健。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：