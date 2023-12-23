近期大陸對台貿易措施

大陸宣布中止ECFA早收貨貿清單中12項石化項目關稅減讓隔日，國台辦22日宣布恢復我石斑魚輸陸。國台辦發言人朱鳳蓮表示，一些台灣石斑魚養殖企業獲得首批註冊登記，這些企業即日起，可向大陸輸出石斑魚。

新華社22日報導，朱鳳蓮表示，因多次從台灣地區輸大陸石斑魚中檢出孔雀石綠、結晶紫禁用藥物及土黴素超標，基於保障食品安全和大陸消費者健康安全的考慮，海關總署自2022年6月13日起暫停台灣石斑魚輸入。

朱鳳蓮表示，一段時間以來，台灣石斑魚業者通過多種管道表示，願意採取有效措施，改善產品品質，確保輸往大陸石斑魚安全。她提到，中國國民黨政策會副執行長、中華華夏農經協會理事長蘇清泉，及台灣兩岸農漁業交流發展投資協會理事長黃一成等積極指導台灣業者整改，帶領他們到大陸參訪，表達關於石斑魚輸陸的強烈願望，並提供部分台灣業者的整改情況。朱鳳蓮說，在綜合評估相關整改措施的基礎上，大陸海關總署決定自22日起，恢復台灣地區石斑魚輸入，輸大陸石斑魚須來自審核合格並予以註冊登記的養殖企業。據了解，一些養殖企業獲得首批註冊登記，即日起可向大陸輸出石斑魚。

朱鳳蓮指出，只要堅持「九二共識」、反對「台獨」，兩岸就是一家人，一家人的事情就好商量、好解決。我們願意與台灣有關方面共同努力，繼續為恢復台灣農漁產品輸陸提供幫助。

大陸對台經貿政策似乎出現微妙變化。今年3月，大陸先後恢復台灣冰鮮白帶魚、冷凍竹筴魚輸陸，到了6月恢復有註冊登記的包裝廠和果園的鳳梨釋迦輸陸。12月，國台辦再公布第二波鳳梨釋迦輸陸名單，涉及34加包裝廠、1,263家供果園。

另一方面，大陸商務部4月對台發起貿易壁壘調查後，提前在大選前一個月、12月15日公布結果，指台灣對大陸構成貿易壁壘。到了21日，大陸國務院關稅稅則委員會公告，中止ECFA包含丙烯等12個稅目的關稅減讓，明年元旦起實施，受影響12稅目均為石化產品。

隨後關稅稅則委員會公布「2024年關稅調整方案」內容，表示ECFA已完成降稅，繼續實施協定稅率，但關於中止ECFA部分產品關稅減讓的公告所涉及貨物除外。22日，又恢復石斑魚出口。