美國30年期固定房貸利率繼上周首次跌破7％後，本周再度下滑至6.67％，創半年新低，然而多項數據顯示，由於房價居高不下，專家預期房市交易恐緩慢復甦。

根據房貸巨頭房地美（Freddie Mac）公布，截至12月21日止當周，30年期固定房貸平均利率由前一周的6.95％陡降0.28個百分點，來到6.67％，為10月下旬以來連續第八周下跌。

受升息影響，8月中旬房貸利率曾升至7％以上，10月底飆升至7.79％，相較之下一年前房貸利率為6.27％。

房地美首席經濟學家卡特（Sam Khater）在聲明中指出，「在連續17周高於7％後，此為可喜的下降趨勢，且隨著房貸利率的下降，建商信心增強。」

房地產網站Bright MLS預期房貸利率將持續下降，明年中將降至6.5％，年底則將達到6.2％。首席經濟學家史圖特萬（Lisa Sturtevant）表示，買家面臨的更大問題是房源不足，導致房價居高不下，首購族尤為辛苦。

同時全美一般家庭可負擔房屋數量也大跳水，房地產經紀公司Redfin最新報告指出，一般家庭今年僅買得起待售房屋中的15.5％案源，較前一年的20.7％大幅縮水，更創紀錄以來最低。

報告顯示，由於房源數量比前一年下降21.2％，加上升息、房價影響，今年可負擔房屋僅約35萬間，較前年下降逾4成。

不過，房貸利率和房價雙雙依然遠高於疫前水準。Realtor.com最新數據指出，11月美國房屋賣方開價中位數比疫情爆發前高出37.7％，待售房屋量則大跌34％。

該網站的資深經濟研究員瓊斯（Hannah Jones）表示，房市仍供應不足，尤其在買家需求回升的情況下，將給價格帶來上行壓力。另外，雖然房市交易漸進回暖，但將非常緩慢才能達到平衡。