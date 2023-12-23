耶誕節即將到來，耳熟能詳的旋律再次響起，中國信託商業銀行昨（22）日與近千名客戶、同仁及台北市南港區的居民齊聚中國信託金融園區，一同敲響耶誕平安鐘，並邀請北市南港國小弦樂團、大湖國小合唱團報佳音，傳遞滿滿希望與幸福。

中信金控代理董事長許舒博（中）發送糖果傳遞幸福能量，讓現場大小朋友感受濃濃耶誕氣氛。／中信銀行提供

此外，中國信託金融園區冬季限定、超人氣的戶外公益滑冰場，今年以科技未來為主題打造「NEXT LAB未來實驗室」，邀請民眾免費體驗置身於夢幻雪場的新鮮感。

中國信託金融控股公司代理董事長許舒博、總經理陳佳文特地出席，共同敲響耶誕平安鐘，散播幸福能量，現場更有耶誕老人及精靈發送上百份繽紛糖、耶誕禮物兌換刮刮卡以及印有「We are family」字樣的車輪餅，讓大家在寒冷的平安夜感受溫暖、分享甜蜜；同時安排舞者身披獨具特色的光翼，伴隨耶誕溫馨輕快的音樂閃亮起舞，燈光及炫麗的視覺效果呼應科技主軸，透過精彩的聲光效果營造出夢幻耶誕氛圍。

中信金控代理董事長許舒博（中）發送糖果傳遞幸福能量，讓現場大小朋友感受濃濃耶誕氣氛。／中信銀行提供

另一方面，已經成為台北市冬季限定、造訪人次超過30萬的超人氣打卡景點中國信託金融園區戶外公益滑冰場，今年以前衛、科技未來感為主題，推出「NEXT LAB未來實驗室」，除了體驗雪場的浪漫風情外，特別於滑冰場內設計互動活動，民眾入場時配戴感應手環，找出滑冰場內5個感應點，即可兌換限量「NEXT LAB夢想扭蛋」代幣；此外，民眾以手機掃描滑冰場內的QR Code並完成留言，就有機會在滑冰場的心願成真引擎看見驚喜，12月23日及24日兩天加碼推出耶誕指定任務，有機會獲得限量耶誕驚喜盲盒開箱刮刮卡乙張。

中國信託金融園區「NEXT LAB未來實驗室」戶外公益滑冰場即日起至明（2024）年3月3日止開放民眾免費入場，憑身分證明文件免費租借溜冰設備，亦有親子共享的「冰雪體驗區」，歡迎民眾前來體驗，感受雪花紛飛的歡樂。活動網站開放平日時段學校或公益團體10人以上團體預約，一般民眾可於每場次開始前60分鐘現場排隊取票入場，名額有限、額滿為止，詳情請上中國信託金融園區官網查詢。