美國電動車大廠特斯拉（Tesla）的全球第二座巨型電池Megapack工廠項目，在上海正式啟動，徵地簽字儀式於22日上午舉行，預計2024年第一季開工、第四季投產，初期規劃年產儲能電池1萬台，生產的大部分電池組將用於出口業務。
特斯拉公布，其儲能超級工廠初期規劃年產商用儲能電池1萬台，儲能規模近40吉瓦（GW）。每台商用儲能電池可儲存3.9兆瓦時（MWh）能量，適用於再生能源系統、尖峰需求管理等多情境應用，且有助於穩定電網並防止停電。特斯拉全球副總裁陶琳表示，憑藉特斯拉的高效生產和精益製造能力，在上海自貿區臨港新片區優質營商環境的促進下，新建的儲能超級工廠項目預計於2024年第一季開工、第四季投產，刷新「特斯拉速度」。
北極星儲能網報導，特斯拉興建超級儲能工廠的西北側1.5公里就是特斯拉超級工廠，西南2.5公里則是興建中的寧德時代工廠。近期特斯拉官方正公布徵才，就動力能源工程領域多個職位進行招聘，其中包括電芯工程師、逆變器機械工程師和儲能機械設計工程師等。
目前，特斯拉的Megapack儲能系統已在美、英、澳等國實際應用，應對傳統化石能源短缺問題。受惠於Megapack銷售表現，特斯拉能源發電業務近幾季以來增勢可觀，公司財報顯示，2023年第三季該業務部門營收為16億美元，年增40％。
特斯拉曾表示，因儲能市場需求旺盛但產能有限，導致擠壓訂單情況限制營收。待上海儲能工廠投產後，訂單壓力有望緩和。
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