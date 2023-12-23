大陸22日上午公布網遊新規，對行業造成超級強震，新規明定不得每日獎勵、限制充值等措施，字字直刺當前網遊業的盈利之本，消息一出陸港遊戲股紛紛出現雙位數暴跌，騰訊與網易兩巨頭均跌至全年最低點。

港股騰訊22日收盤暴跌12.35％報274港幣，盤中報263.6港幣為全年低點。網易在今年首個交易日過後股價均在118港幣上方，但22日盤中最深跌至116港幣，收盤暴跌24.6％報122港幣。僅僅一天，就把遊戲兩巨頭年內漲幅跌光。騰訊盤後再斥資10億港幣買回庫藏股。

港股其他遊戲網企也大跌，嗶哩嗶哩收跌9.67％、快手跌7.22％、心動公司跌逾19％。陸股掌趣科技、中文在線等多家涉及遊戲與IP的公司收盤重跌15％～18％。有漲跌幅限制的遊戲族群現跌停潮，如三七互娛、遊族網絡、巨人網絡等。陸股多檔涉遊戲ETF跌逾6％。

全球股市受該政策波及，網易ADR在22日盤前跌逾20％。騰訊大股東Prosus在荷蘭股價重跌17％，其南非母公司Naspers股價也跌約17％。

大陸國家新聞出版署22日早公布「網絡遊戲管理辦法（草案徵求意見稿）」，提到網遊不得設定每日登入、首次儲值、連續儲值等誘導性獎勵，必須設定用戶儲值限額。上述措施幾乎直接影響當前網遊手遊的變現盈利模式以及用戶黏著根基。

規定一出引發眾多討論，券商中國引述基金業者表示，新規裡未成年保護、經營單位和版號管理相較此前監管模式變化不大，但是對於遊戲付費方面的監管力度超預期。但目前監管還處於徵求意見稿階段，最終執行力度或有緩和空間。

騰訊遊戲副總裁張巍22日盤後表示，新規對於遊戲的商業模式、營運節奏等關鍵要素並無本質改變，公司嚴格貫徹管理要求。不過第一財經引述一家遊戲公司人士表示，公司全員緊急加班修改機制，如「每日簽到」等幾乎每個遊戲都有的機制，就與最新辦法不符。