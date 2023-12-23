近年大陸稀土產量和出口量

中國祭最新稀土出口禁令，預示2024年稀土戰將升溫。中國商務部21日以國安為由，宣布禁止稀土的提煉、加工和利用技術出口，其中包括稀土萃取分離工藝等，引發外媒高度關注。分析認為，禁令對用於電動車引擎、醫療設備和武器裝備的重稀土影響最大。

路透引述中國商務部和科技部21日聯合公布「中國禁止出口限制出口技術目錄」，涵蓋24項禁止出口類別，以及110項限制出口類別。文件顯示，實施出口禁令主要為「維護國家安全、社會公共利益或公共道德」。

其中，「稀土的提煉、加工、利用技術」被列入禁止出口項目，控制要點為稀土萃取分離製程技術，稀土金屬及合金材料的生產技術，釤鈷、釹鐵硼、鈰磁體製備技術，以及稀土硼酸氧鈣製備技術。限制出口方面，則包含「稀土的採礦、選礦、冶煉技術」。

中國作為全球最大稀土加工國，稀土產量占全球三分之二，稀土礦石加工能力占85％，磁鐵製造產能占比逾90％。以美國為首的多個盟國，試圖減少中國對稀土、鋰、鈷等礦物的主導地位，如今中國透過出口禁令，鞏固其技術和優勢地位。

中國外交部發言人汪文斌22日表示，本次禁止出口限制出口技術目錄修訂是中國適應技術發展情勢變化、完善技術貿易管理的具體舉措和例行調整，中國始終堅持以開放促改革、促發展，將在維護國家經濟安全和發展利益的基礎上，為促進國際經貿合作創造積極條件。

外媒分析，西方國家已嘗試布局稀土加工業務，但預計中國最新推出的禁令將對重稀土的生產帶來最大影響，形成牽制美日等國的關鍵。重稀土用於電動車引擎、醫療設備和武器裝備，而中國在相關領域的冶煉幾乎占據壟斷地位。

近月以來，中國逐步加強高科技產品相關礦產資源的限制措施，先是於8月起，對半導體原料鎵、鍺相關物項實施出口管制，隨後在12月出手限制電動車電池等產品原料之一的石墨產品出口，一系列措施引發全球科技產業緊張。