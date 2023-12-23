中國祭最新稀土出口禁令，預示2024年稀土戰將升溫。中國商務部21日以國安為由，宣布禁止稀土的提煉、加工和利用技術出口，其中包括稀土萃取分離工藝等，引發外媒高度關注。分析認為，禁令對用於電動車引擎、醫療設備和武器裝備的重稀土影響最大。
路透引述中國商務部和科技部21日聯合公布「中國禁止出口限制出口技術目錄」，涵蓋24項禁止出口類別，以及110項限制出口類別。文件顯示，實施出口禁令主要為「維護國家安全、社會公共利益或公共道德」。
其中，「稀土的提煉、加工、利用技術」被列入禁止出口項目，控制要點為稀土萃取分離製程技術，稀土金屬及合金材料的生產技術，釤鈷、釹鐵硼、鈰磁體製備技術，以及稀土硼酸氧鈣製備技術。限制出口方面，則包含「稀土的採礦、選礦、冶煉技術」。
中國作為全球最大稀土加工國，稀土產量占全球三分之二，稀土礦石加工能力占85％，磁鐵製造產能占比逾90％。以美國為首的多個盟國，試圖減少中國對稀土、鋰、鈷等礦物的主導地位，如今中國透過出口禁令，鞏固其技術和優勢地位。
中國外交部發言人汪文斌22日表示，本次禁止出口限制出口技術目錄修訂是中國適應技術發展情勢變化、完善技術貿易管理的具體舉措和例行調整，中國始終堅持以開放促改革、促發展，將在維護國家經濟安全和發展利益的基礎上，為促進國際經貿合作創造積極條件。
外媒分析，西方國家已嘗試布局稀土加工業務，但預計中國最新推出的禁令將對重稀土的生產帶來最大影響，形成牽制美日等國的關鍵。重稀土用於電動車引擎、醫療設備和武器裝備，而中國在相關領域的冶煉幾乎占據壟斷地位。
近月以來，中國逐步加強高科技產品相關礦產資源的限制措施，先是於8月起，對半導體原料鎵、鍺相關物項實施出口管制，隨後在12月出手限制電動車電池等產品原料之一的石墨產品出口，一系列措施引發全球科技產業緊張。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：