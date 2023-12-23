【時報-台北電】台股22日加權指數收17596.63點，漲52.89點或0.30%，總成交值2918.57億元。三大法人買超71.58億元，其中外資買超61.83億元，投信、自營商分別買超19.17億元及賣超9.41億元。

投信買超前十大個股，依類別分，3檔電子股、2檔金融股及5檔傳產股；依股價分，2檔百元股、2檔中價位股及6檔銅板股；買超張數方面，1檔買超上萬張，榜首為聯電(2303)，買超1萬239張，中信金(2891)、寶成(9904)名列二、三名，分別買超9264張及買超6485張。第四及第五名為鴻海(2317)、和碩(4938)，其他依序為台肥(1722)、榮運(2607)、東元(1504)、元大金(2885)及潤隆(1808)。

●投信22日買超前十名：

1.聯電(2303)收50.00元，漲0.60元或1.21%，投信買超1萬239張。

2.中信金(2891)收27.75元，跌0.10元或0.36%，投信買超9264張。

3.寶成(9904)收31.45元，跌0.30元或0.94%，投信買超6485張。

4.鴻海(2317)收103.50元，股價持平，投信買超6200張。

5.和碩(4938)收85.80元，跌0.10元或0.12%，投信買超5042張。

6.台肥(1722)收67.40元，漲1.00元或1.51%，投信買超4255張。

7.榮運(2607)收34.60元，跌0.40元或1.14%，投信買超3876張。

8.東元(1504)收45.60元，漲0.35元或0.77%，投信買超3734張。

9.元大金(2885)收26.80元，漲0.35元或1.32%，投信買超3382張。

10.潤隆(1808)收109.50元，跌2.50元或2.23%，投信買超3366張。

●前三大個股近五日籌碼：

1.聯電(2303)三大法人累計賣超6116張，其中外資賣超6萬8395張、投信買超6萬3139張、自營商賣超861張；融資增2893張、融券減495張，券資比7.12%。

2.中信金(2891)三大法人累計買超2萬1944張，其中外資賣超4萬4295張、投信買超7萬3285張、自營商賣超7045張；融資增574張、融券增1張，券資比3.65%。

3.寶成(9904)三大法人累計買超1萬1967張，其中外資賣超2萬1455張、投信買超3萬3529張、自營商賣超106張；融資增42張、融券增5張，券資比1.18%。(編輯：財經內容中心)

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