【時報-台北電】台股22日加權指數收17596.63點，漲52.89點或0.30%，總成交值2918.57億元。三大法人買超71.58億元，其中外資買超61.83億元，投信、自營商分別買超19.17億元及賣超9.41億元。

三大法人賣超前十大個股，依類別分，5檔電子股、3檔金融股及2檔傳產股；依股價分，2檔中價位股、8檔銅板股；賣超張數方面，3檔賣超上萬張，榜首為英業達(2356)，賣超1萬6261張，華邦電(2344)、中石化(1314)名列二、三名，分別賣超1萬4488張及賣超1萬2908張。第四及第五名為彰銀(2801)、中環(2323)，其他依序為緯創(3231)、國泰金(2882)、正新(2105)、開發金(2883)及敬鵬(2355)。

●三大法人22日賣超前十名：

1.英業達(2356)收50.60元，漲0.60元或1.20%，三大法人賣超1萬6261張。

2.華邦電(2344)收28.50元，漲0.10元或0.35%，三大法人賣超1萬4488張。

3.中石化(1314)收9.77元，跌0.22元或2.20%，三大法人賣超1萬2908張。

4.彰銀(2801)收17.55元，漲0.10元或0.57%，三大法人賣超9889張。

5.中環(2323)收11.40元，跌0.05元或0.44%，三大法人賣超8280張。

6.緯創(3231)收94.20元，跌1.00元或1.05%，三大法人賣超7733張。

7.國泰金(2882)收44.65元，跌0.05元或0.11%，三大法人賣超6335張。

8.正新(2105)收45.45元，跌2.45元或5.11%，三大法人賣超5307張。

9.開發金(2883)收12.25元，跌0.05元或0.41%，三大法人賣超5218張。

10.敬鵬(2355)收49.70元，漲0.10元或0.20%，三大法人賣超5173張。

●前三大個股近五日籌碼：

1.英業達(2356)三大法人累計賣超5萬5853張，其中外資賣超2萬8036張、投信賣超3萬126張、自營商買超2308張；融資增1萬2866張、融券增2419張，券資比7.71%。

2.華邦電(2344)三大法人累計賣超2萬9593張，其中外資賣超9491張、投信賣超2萬999張、自營商買超897張；融資增8427張、融券增67張，券資比4.31%。

3.中石化(1314)三大法人累計賣超9705張，其中外資賣超1萬663張、投信買超0張、自營商買超958張；融資增4420張、融券增78張，券資比0.22%。(編輯：財經內容中心)

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