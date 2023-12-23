耐吉（Nike）21日宣布，藉由縮減部分產品供應、改善供應鏈、裁員、減少管理層以及增加自動化等措施，未來三年預計節省約20億美元成本，另也下修全年財測，這家運動用品巨擘釋出全球消費者支出趨於謹慎的警訊，引發關注。
受此影響，耐吉22日早盤開低崩跌逾10％，使今年股價年線翻黑跌約7％，表現遠遜標普500指數。
耐吉預期本財年（至明年5月止）的年度營收僅成長約1％，遜於先前預估的成長約5％以及分析師原估的3.8％。銷售預測值縮水主要歸咎於消費者支出謹慎、線上事業銷售走疲及提供更多促銷所致。耐吉表示，將會減少關鍵產品線供應以管理成本。
展望涵蓋假期購物季後半段的本季表現，該公司預期營收會小幅衰退。
財務長佛蘭德（Matt Friend）表示，「最新財測反映總體經濟的不利因素增多，尤其是大中華和歐非中東（EMEA）地區」。他提到，與90天前相比，強勢美元對於營收造成負面影響。
耐吉預期重整相關支出介於4億到4.5億美元，大多會認列於本季（會計年度第三季），主要支出與員工資遣費有關，此為營運精簡計畫的一部分。
至於上季（9到11月）表現，營收較去年同期攀升1％至133.9億美元，與華爾街預期相符，獲利勁揚19％至15.8億美元，或每股盈餘1.03美元。
耐吉批發業務一直面臨壓力，因需求滑落使零售商下單減少，這樣的情況也出現在網路銷售方面，迫使該公司增加促銷以拉抬買氣。受累於經濟低迷，中國地區銷售額也走軟。
晨星（Morningstar）分析師史沃茲（David Swartz）認為，「耐吉談到減少產品數量…或許是因為該公司發現太多產品的利潤不高，而且也沒有為公司帶來可觀的業績。」
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