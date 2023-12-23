美國製藥巨頭必治妥施貴寶（Bristol Myers Squibb）22日宣布，與神經科學藥物開發商Karuna Therapeutics，達成140億美元收購協議。
必治妥施貴寶這場收購豪賭，有助其深耕精神病和神經藥物市場。這類市場不但大而且還在持續擴張，引起不少企業的興趣。
根據交易條件，必治妥以每股330美元現金收購Karuna，若照Karuna周四（21日）收盤價215.19美元估算，溢價逾50％。這樁交易包含Karuna持有的13億現金，必治妥預計明年上半完成交易。Karuna周五開盤暴漲逾40％。
Karuna開發的實驗性思覺失調症新藥KarXT，被視為Karuna的明日之星，美國食品藥物管理局（FDA）正在進行審查。而針對KarXT治療阿茲海默症和狂躁抑鬱症相關疾病也在研發中。
瑞穗證券分析師指出，KarXT的多重治療用途若獲主管機關批准，可望創造60億美元以上的年營收。
必治妥執行長博納（Christopher Boerner）表示，收購Karuna有助該公司加速在神經科學藥物市場建立灘頭堡。而在必治妥舊有藥品失去專利保護且面臨低價競爭壓力時，此收購案也可驅動新的營收成長。
治療多發性硬化症（multiple sclerosis）和思覺失調症（schizophreni）藥物，已是製藥業的暢銷藥，分析師預期阿茲海默症治療藥物，終將成為銷售大宗。研究人員也對亨丁頓舞蹈症（Huntington’s Disease）及其他神經性疾病的治療前景感到振奮。
根據製藥業市調公司Evaluate，治療中樞神經系統藥物的全球產值達1,500億美元，是製藥業成長最快的領域，年增幅約9％。
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