高利率和經濟成長減速打擊交易意願，今年全球併購交易額創下十年新低紀錄，不過銀行家樂觀預期，隨著市況好轉，併購活動可望回溫。
根據Dealogic最新數據顯示，今年全球併購交易總額約達3兆美元，較去年銳減18％，創下2013年以來最低紀錄，當時的金額為2.8兆美元。
高利率是抑制交易活動的一大因素，因為高利率拉高私募基金和低信評企業為交易籌資的成本。在此同時，經濟不確定性和金融市場波動，讓併購交易的買方和賣方更難談妥收購價碼。
全球最大投資銀行市場－美國今年併購交易額年減8％，至1.42兆美元，歐洲和亞太地區的交易額縮幅更大，分別為32％和20％。
私募基金主導的併購交易更為沉寂，年減幅高達38％，至4,336億美元，反映槓桿收購交易萎縮，和出售較少企業。
高盛美洲併購部門共同主管梅洛特拉（Avinash Mehrotra）指出，在併購交易鼎盛時期，私募基金約占整體活動的3成，然而過去12個月來，私募基金產業大致沒有交易流。
石油和天然氣產業今年宣布數起大型併購案，協助推升交易額。美國能源巨擘埃克森美孚（Exxon Mobil）斥資600億美元收購頁岩油商Pioneer Natural Resources，以及美國石油巨頭雪佛龍（Chevron）以530億美元將同業赫斯（Hess）納入麾下，為第四季和今年最大交易。
併購活動在今年末開始出現復甦跡象，第四季交易額年增19％，主要由能源業推動。
此外，反托拉斯主管機關加強審查，亦打擊董事會信心和削弱企業策略併購意願。今年價碼逾50億美元的併購案由去年的93件降至79件，超過100億美元的大型併購案由37件減少至33件。
投資銀行家與併購律師指出，跨境併購案愈來愈難實現，因法規轉趨嚴苛，且不同國家的審查曠日費時。今年全球跨境併購交易額年減3％，至8,440億美元。
大選是影響明年全球併購活動的因素之一，美國和印度等多國將舉行選舉，部分企業可能先在場邊觀望，確認政府政策是否變動。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：