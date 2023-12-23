全球企業併購交易規模變化

高利率和經濟成長減速打擊交易意願，今年全球併購交易額創下十年新低紀錄，不過銀行家樂觀預期，隨著市況好轉，併購活動可望回溫。

根據Dealogic最新數據顯示，今年全球併購交易總額約達3兆美元，較去年銳減18％，創下2013年以來最低紀錄，當時的金額為2.8兆美元。

高利率是抑制交易活動的一大因素，因為高利率拉高私募基金和低信評企業為交易籌資的成本。在此同時，經濟不確定性和金融市場波動，讓併購交易的買方和賣方更難談妥收購價碼。

全球最大投資銀行市場－美國今年併購交易額年減8％，至1.42兆美元，歐洲和亞太地區的交易額縮幅更大，分別為32％和20％。

私募基金主導的併購交易更為沉寂，年減幅高達38％，至4,336億美元，反映槓桿收購交易萎縮，和出售較少企業。

高盛美洲併購部門共同主管梅洛特拉（Avinash Mehrotra）指出，在併購交易鼎盛時期，私募基金約占整體活動的3成，然而過去12個月來，私募基金產業大致沒有交易流。

石油和天然氣產業今年宣布數起大型併購案，協助推升交易額。美國能源巨擘埃克森美孚（Exxon Mobil）斥資600億美元收購頁岩油商Pioneer Natural Resources，以及美國石油巨頭雪佛龍（Chevron）以530億美元將同業赫斯（Hess）納入麾下，為第四季和今年最大交易。

併購活動在今年末開始出現復甦跡象，第四季交易額年增19％，主要由能源業推動。

此外，反托拉斯主管機關加強審查，亦打擊董事會信心和削弱企業策略併購意願。今年價碼逾50億美元的併購案由去年的93件降至79件，超過100億美元的大型併購案由37件減少至33件。

投資銀行家與併購律師指出，跨境併購案愈來愈難實現，因法規轉趨嚴苛，且不同國家的審查曠日費時。今年全球跨境併購交易額年減3％，至8,440億美元。

大選是影響明年全球併購活動的因素之一，美國和印度等多國將舉行選舉，部分企業可能先在場邊觀望，確認政府政策是否變動。