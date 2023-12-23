【時報-台北電】華爾街股市周五收在漲跌互見，主要指數上漲，僅道瓊小跌。在進入聖誕假期之前，交易量略顯清淡，投資人在消化了比預期更降溫的通膨資料之後，更加堅定對聯準會在新的一年降息的押注。
初步數據顯示，美通膨正靠向聯準會目標水準。11月個人消費支出指數(PCE)年增2.6％，低於市場預期；受聯準會青睞的通膨指標－核心PCE則是年增3.2％，創2021年4月以來最小增幅。
上述資料加在一起，它們強化了一個信念，即聯準會不但將從2024年3月開始降息，而且有望在不讓經濟陷入衰退的情況下控制通膨，實現「軟著陸」。
紐約Ingalls & Snyder高級投資組合策略師Tim Ghriskey表示： 「一些交易員願意在周五稍晚退場，以免在漫長的周末暴露在風險下，我們正處在一個地緣政治風險加劇的時期」，「但大多數交易員都是進場的投資人，因為這波的漲勢非常大」。
排除費半的三大指數連續第八週上漲。標普500指數並為自2017年底以來最長的週線連續上漲。對於那斯達克和道瓊而言，這是自2019年初以來周線連續上漲的最長時期。
Simplified資產管理公司駐紐約首席策略師Michael Green表示：「從今年至今的情形來看，第四季的情況實際上非常出色」。「小型股繼續大幅上漲」。「羅素2000指數已從8月的下跌，今年迄今上15.6%」。「這確實已經變成了『一切』都上漲的情勢」。
耐吉(Nike)大跌11.8%，此前該運動服裝製造商因消費者支出趨向謹慎，而下調了年度銷售預期。
同業的Foot locker和Dick's Sporting Goods分別下跌2.7%和3.9%。
在Bristol Myers Squib同意以140億美元現金收購藥廠Karuna Therapeutics之後，後者股價飆升47.7%。
周五交易略顯清淡，成交量為96.3億股，而過去20個交易日的全盤平均成交量為125.2億股。
★四大指數
美股道瓊下跌18.38點或0.05%，收37,385.97點。
NASDAQ上漲29.11點或0.19%，收14,992.97點。
S&P500上漲7.88點或0.17%，收4,754.63點。
費城半導體上漲14.27點或0.35%，收4,132.86點。
★11大類股
必需消費類股(SPLRCS)漲0.69% 原物料類股(SPLRCM)漲0.63%
醫療類股(SPXHC)漲0.49% 工業類股(SPLRCI)漲0.44%
公用事業類股(SPLRCU)漲0.33% 房地產類股(SPLRCREC)漲0.32%
能源類股(SPNY)漲0.25% 金融類股(SPSY)漲0.23%
通訊服務類股(SPLRCL)漲0.17% 科技類股(SPLRCT)漲0.04%
非必需消費類股(SPLRCD)跌0.65%
★重磅科技股
1.五大市值股
微軟(MSFT)上漲0.28%，收374.58美元。
蘋果(AAPL)下跌0.55%，收193.60美元。
亞馬遜(AMZN)下跌0.27%，收153.42美元。
Alphabet(GOOGL)上漲0.76%，收141.49美元。
輝達(NVDA)下跌0.33%，收488.30美元。
2.五大尖牙股
Meta(Meta)下跌0.20%，收353.39美元。
蘋果(AAPL)下跌0.55%，收193.60美元。
亞馬遜(AMZN)下跌0.27%，收153.42美元。
Alphabet(GOOGL)上漲0.76%，收141.49美元。
網飛(NFLX)下跌0.99%，收486.76美元。
3.其它焦點股
英特爾(INTC)上漲1.95%，收48.00美元。
美光(MU)上漲1.18%，收86.49美元。
德州儀器(TXN)上漲0.86%，收168.24美元。
IBM(IBM)上漲0.85%，收162.14美元。
思科(CSCO)上漲0.78%，收50.09美元。
Alphabet(GOOGL)上漲0.76%，收141.49美元。
高通(QCOM)上漲0.74%，收143.49美元。
應用材料(AMAT)上漲0.41%，收162.05美元。
甲骨文(ORCL)上漲0.32%，收106.20美元。
微軟(MSFT)上漲0.28%，收374.58美元。
恩智浦(NXPI)下跌0.13%，收228.95美元。
Meta(Meta)下跌0.20%，收353.39美元。
超微(AMD)下跌0.22%，收139.60美元。
亞馬遜(AMZN)下跌0.27%，收153.42美元。
輝達(NVDA)下跌0.33%，收488.30美元。
蘋果(AAPL)下跌0.55%，收193.60美元。
特斯拉(TSLA)下跌0.77%，收252.54美元。
★台股 ADR
台積電上漲0.60美元或0.59%，收103.15美元，換算台股價格為643.72元。
聯電上漲0.05美元或0.63%，收7.97美元，換算台股價格為49.74元。
日月光上漲0.08美元或0.88%，收9.16美元，換算台股價格為142.91元。
中華電信上漲0.17美元或0.45%，收37.90美元，換算台股價格為118.26元。
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