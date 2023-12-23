台灣5人小隊開發的交友軟體Pikabu，精心設計App功能來強調「認真交友」；憑藉精準的市場定位，Pikabu成功闖出名號，深受台灣年輕人歡迎。
台灣的線上交友風氣盛行，要進入此市場卻不容易。不但有各種產品推陳出新，還有外商憑藉著豐厚的行銷資源占據最主流的市場。由5名台灣年輕人開發的交友軟體Pikabu，卻從中殺出一條血路，並以清流的形象被網友譽為「用過最真誠的交友軟體」。他們是怎麼辦到的？
攤開市面上的交友軟體，幾乎都是讓用戶瀏覽照片來挑對象，「交友」變成幾秒內左右滑照片的戰爭。主打「內在優先」的Pikabu反其道而行，刻意模糊化用戶照片，讓用戶必須認真閱讀對方的自我介紹，再搭配可愛的柴犬AI聊天機器人，協助開話題、玩遊戲，引導互不認識的男女破冰聊天。
獨特的設計配上可愛清新的使用介面，讓Pikabu在競爭激烈的市場脫穎而出，2019年3月上線後用戶飛速成長，短短三個月內就登上Google Play交友類排行榜第一名。
5人小隊 開發本土「真心交友」App
成立不到5年，Pikabu已營運得有聲有色。根據中國數據分析網站《點點數據》的「Google Play 下載／收入榜」，Pikabu今年1至11月的收入排名，在台灣數十款交友軟體中名列第4，扣除外商則排名第2，估計1至11月的總營收約為23萬美元，下載量高達7萬多次，這還不包括來自蘋果App Store的收入。
要開發交友軟體，自然要對產品相當熟悉。Pikabu的5個共同創辦人本身就是交友軟體的重度愛好者，其中兩位成員，甚至是從交友軟體招募而來。
身為聯合創辦人之一、同時擔任產品經理的蘇孟薇分享，那時他們玩過市面上所有交友軟體，卻還是覺得，沒有一款讓年輕族群可以「認真交友」的產品。「那時問了身邊朋友，滿多人是認真想找另一半，但他們如果用的不是『認真交友』的交友軟體，可能會因為交友目標不一致，覺得很難用。」
蘇孟薇回憶，5年前，儘管線上交友在台灣已經相當流行，社會大眾對交友軟體卻仍抱持負面觀感，認為網路交友膚淺、充滿詐騙。注意到市面產品與用戶需求存在落差，以及用戶對「認真交友」的期盼，創辦人曾天縱先後找來蘇孟薇、彭芮妍、徐瑨和張世杰組成了涵蓋產品經理、工程、行銷、設計的團隊，一起開發出這款標榜「正派清流」的交友軟體。
文章來源:閱讀全文
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：