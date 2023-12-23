台灣5人小隊開發的交友軟體Pikabu，精心設計App功能來強調「認真交友」；憑藉精準的市場定位，Pikabu成功闖出名號，深受台灣年輕人歡迎。

台灣的線上交友風氣盛行，要進入此市場卻不容易。不但有各種產品推陳出新，還有外商憑藉著豐厚的行銷資源占據最主流的市場。由5名台灣年輕人開發的交友軟體Pikabu，卻從中殺出一條血路，並以清流的形象被網友譽為「用過最真誠的交友軟體」。他們是怎麼辦到的？

攤開市面上的交友軟體，幾乎都是讓用戶瀏覽照片來挑對象，「交友」變成幾秒內左右滑照片的戰爭。主打「內在優先」的Pikabu反其道而行，刻意模糊化用戶照片，讓用戶必須認真閱讀對方的自我介紹，再搭配可愛的柴犬AI聊天機器人，協助開話題、玩遊戲，引導互不認識的男女破冰聊天。

獨特的設計配上可愛清新的使用介面，讓Pikabu在競爭激烈的市場脫穎而出，2019年3月上線後用戶飛速成長，短短三個月內就登上Google Play交友類排行榜第一名。

5人小隊 開發本土「真心交友」App

成立不到5年，Pikabu已營運得有聲有色。根據中國數據分析網站《點點數據》的「Google Play 下載／收入榜」，Pikabu今年1至11月的收入排名，在台灣數十款交友軟體中名列第4，扣除外商則排名第2，估計1至11月的總營收約為23萬美元，下載量高達7萬多次，這還不包括來自蘋果App Store的收入。

要開發交友軟體，自然要對產品相當熟悉。Pikabu的5個共同創辦人本身就是交友軟體的重度愛好者，其中兩位成員，甚至是從交友軟體招募而來。

身為聯合創辦人之一、同時擔任產品經理的蘇孟薇分享，那時他們玩過市面上所有交友軟體，卻還是覺得，沒有一款讓年輕族群可以「認真交友」的產品。「那時問了身邊朋友，滿多人是認真想找另一半，但他們如果用的不是『認真交友』的交友軟體，可能會因為交友目標不一致，覺得很難用。」

蘇孟薇回憶，5年前，儘管線上交友在台灣已經相當流行，社會大眾對交友軟體卻仍抱持負面觀感，認為網路交友膚淺、充滿詐騙。注意到市面產品與用戶需求存在落差，以及用戶對「認真交友」的期盼，創辦人曾天縱先後找來蘇孟薇、彭芮妍、徐瑨和張世杰組成了涵蓋產品經理、工程、行銷、設計的團隊，一起開發出這款標榜「正派清流」的交友軟體。

(圖/今周刊提供)

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