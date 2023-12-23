從2024年開始，全國8+1項社會福利津貼調整，包括低收入戶補助、國民年金、老年農民福利津貼等各項給付，調增金額依比例計算，從143元至1190元不等，估計有300萬餘人受惠，符合資格的民眾要多留意。
政府自2012年起建立社福津貼調整機制，明定每四年參照消費者物價指數（CPI）成長率，調整各項主要社福津貼給付額度，2023年消費者物價指數較2019年成長約7%，因此各項津貼依比例調整。
低收入戶3項生活補助，從現行每人每月2155元至1萬7005元，調整為每人每月2306元至1萬8195元；中低收入老人生活津貼每人每月3879元、7759元，調整為4151元、8302元。
此外，身心障礙者生活補助費每人每月由現行3772元、5065元、8836元，調整為4036元、5420元、9455元：身心障礙年金給付及身心障礙基本保證年金每人每月由5065元調整為5420元。
弱勢兒童及少年生活扶助每人每月2047元至2479元，調整為2190元至2653元。國民年金老年年金給付加計金額、老年基本保證年金、遺屬年金給付及原住民給付每人每月由3772元，調整為4036元；老年農民福利津貼每人每月由7550元調整為8080元。
此外，除了老農津貼與國民年金之外的社福津貼，明年起將調整至月初發放，讓各項生活補助能夠儘早到民眾手上，確切日期依照各縣市政府公告為主。
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