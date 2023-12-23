台積電19日拋出震撼彈，突然宣布董事長劉德音於明年股東會後退休，現任總裁、副董事長魏哲家則被推薦為下屆董事長。國際媒體爭相報導台積電接班安排之際，也更加關注公司未來動向。美國財經媒體普遍看好台積電明年可望再上層樓，並隨著科技產業的復甦，交出更長遠的優異表現。
■2024年股價漲勢可期
資深商業記者Alex Frew McMillan在美國老牌財經新聞網站《TheStreet》撰文指出，隨著台積電擴大在美國、日本與德國的生產，該公司顯然認為更換領導層的時機已經成熟，預估這家全球最大晶圓代工廠的股價將在2024年持續上漲。
Alex Frew McMillan表示，他樂見台積電在半導體領域的長期投資，自己也持有少量台積電頭寸，並計畫繼續持有。他指出，儘管台積電在2022年大部分時間的股價表現令人憂心，但隨著市場逐漸擺脫庫存過剩的狀況，加上台積電在應用於AI等高階運算晶片的優勢地位，在AI前景大好以及消費性電子產品復甦帶動下，台積電股價漲勢可期。
Alex Frew McMillan認為，台積電在劉德音上任時做了很好的準備，而且很可能一直在為了讓魏哲家接班做準備，因此分析師普遍預計公司的營運或策略方向不會發生任何重大轉變。
Alex Frew McMillan指出，魏哲家在1998年加入台積電之前，曾在新加坡特許半導體、意法半導體與德州儀器任職，在台積電又曾擔任共同營運長，並負責業務開發，在對企業的銷售和製造方面瞭如指掌。
CNN引用8位分析師對台積電ADR未來12個月的目標價估值，指出中位數為115美元，較近期表現有超過10%的漲幅，最高估值更上看130美元。
■2030年晉身「1兆美元」俱樂部？
台積電目前已經是市值超過5000億美元的巨獸。股票投資研究公司The Motley Fool更樂觀預期，台積電有望在2030年達成市值突破1兆美元的里程碑。
台積電股價在2022年初達到高峰，當時市值逼近7300億美元，儘管隨著晶片需求急凍，台積電後來股票一路走低，但在全球的AI狂潮激勵下，台積電今年股價反彈，更在5月擠下大陸網路巨頭騰訊，重新奪回亞洲市值最高公司寶座。
台積電21日股價收在新台幣577元，市值為14.96兆元。在華爾街股市，20日台積電ADR以100.04美元作收，換算台股價格為626.45元。
The Motley Fool引用報告指出，華爾街分析師預期台積電2024年營收成長20%，每股盈餘可望達到6.12美元。如果台積電能夠實現分析師對其2024年的預估，且本益比達到22倍，其市值將接近7000億美元。
如果到截至2030年初的5年裡，台積電的獲利每年能夠以12%的速度成長，估值將達到1.23兆美元。The Motley Fool的撰文者Keithen Drury直言，這樣的估算相當合理，認為在未來的5到10年內，台積電將是一檔絕佳的投資選擇。
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