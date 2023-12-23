葉門胡塞叛軍攻擊紅海多艘商船，外媒消息指出，截至21日已有158艘貨櫃輪繞道非洲好望角，其產品價值高達1050億美元（約台幣3.2兆元），全球海運市場的部分航線運費暴漲40%，同時面臨供應斷鏈及通膨加劇的惡夢。
CNBC報導，馬士基（Maersk）等各大航商在遭到襲擊後，相繼更改運輸路線，避開紅海、蘇伊士運河，全球物流業者也面臨海運和空運費用飆漲，以及貨物卡海上的雙重威脅。
受到更多船隻避開紅海改道的衝擊，周四（21日）海運費率在數小時內飆漲，上海到英國40呎貨櫃運費已狂漲至1萬美元。上周20呎貨櫃、40呎貨櫃報價分別為1900美元及2400美元；中東地區卡車運輸報價也大漲超過1倍。
美國船運公司OL USA執行長貝爾（Alan Baer）表示，在新冠疫情期間，儘管全球供應鏈受干擾，但運價上漲速度較緩慢，這次紅海危機導致部分航線運費狂漲100~300%，其中印度運往美國東岸的40呎櫃運費，在1個月內從2000美元暴漲至7000美元，顯然不完全是市場供需變化所帶動的。
貝爾質疑，「業者加價是真的反應成本，還是想利用紅海襲擊事件趁機發災難財。」
貨運承攬商德迅（Kuehne+Nagel）指出，截至21日上午，共有158艘船隻決定避開紅海，裝載超過210萬個貨櫃。據貿易研究公司MDS Transmodal估算，每個貨櫃價值5萬美元（約台幣157萬），合計高達1050億美元（約台幣3.2兆元）。
這一波海運價格也波及航空運費。由於歐洲主要依賴蘇伊士運河，改道運輸時間將拉長，因此歐洲託運主改採空運方式來送貨，也帶動空運費率上漲。本周，中國至北歐的空運費率，由原本每公斤3.95美元上漲13%至4.45美元。
物流業者警告，一旦運價上漲時間長達1個月，不僅干擾供應鏈，消費者也會感受物價攀升，全球再度面臨通膨壓力。
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