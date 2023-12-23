前幾天，飲食無度的友人因為健檢數據不佳，在醫師建議下，去掛營養師門診，開啟飲食控制人生。他說，以前過於放縱，現在正要慢慢還債。看看三高的他，再想想台灣房市不也是一個甩不開長期三高的患者。

台灣房市三高，來自房價高、租金高與屋齡高。

其中最難解在於房價高，且最可能還更為嚴重，日前，環境部揭露2025年可能被開徵碳費業者，有512家排碳大戶名單曝光，營建業者表示，未來碳費陸續開徵，預期5年內，台灣整體營建業將至少增加15%以上相關成本，多少會反映在房價上。另一方面，國內金融業針對ESG綠色金融，對有申請通過綠色標章的建案，將提供優惠貸款利率，意味著沒有通過綠色標章的建案，成本水漲船高。

姑且不論漲多少，最直接要面對的是，供給質量不確定性提高。畢竟最上游成本增加後，財務問題直接挑戰建商實力，業者出手推案前得掂掂斤兩，將本求利下，都更、危老的案子速度恐將放緩，也恐牽動新案供給量體，購屋人要買要租間好案子得口袋更深，低薪高危族被邊緣化也更為嚴重。

高房價、高租金外，高屋齡試圖透過都更、危老解套，多年來收效有限，不足支援台灣民眾高齡所衍生出安養、照護，政府能做的事情說多不多，說少不少。

選戰倒數不到一個月，各陣營紛紛使出渾身解數，其中年輕票更是兵家必爭，為了搶攻年輕票，許多新政見一一出爐，搶占各版面好不熱鬧。不過，住宅市場樣態多元，千人千面，選前不到一個月，期待各候選人們能激盪出更多具宏觀且全面性的意見和想法，兼顧各年齡層、買賣租賃、社會福利等端出一套具體可行，立馬上路的住宅市場健康餐，相信會是全民之福。