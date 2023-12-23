年關將至，許多民眾開始著手進行大掃除，專家建議在選擇清潔用品時，要留意成分、使用方法以及是否殘留等等，特別是家中有嬰幼兒或毛小孩，避免為追求清潔力反而造成家中成員的傷害。若不知道該如何挑選，信義居家首推家中必備的小蘇打粉，不僅成分天然，可用於清潔、除臭和除溼，應用範圍廣且價格便宜，堪稱清潔神器。

信義居家表示，小蘇打可應用範圍包括家具、家電、以及家飾。沙發、床墊等長期與皮膚接觸的布面家具，可將小蘇打粉均勻撒在床墊或布沙發，視髒污程度靜置至少1-2小時，再加以搓揉吸附髒汙及潮溼，最後再以除塵蟎機吸除，就能有效清潔髒汙。家電部分，包括冷氣機濾網、或是難纏的抽油煙機濾網油垢，則可先以6公克小蘇打粉溶解於240CC的溫水調製濃度約1％的小蘇打水視髒污程度決定浸泡時間，浸泡後即可輕鬆去除污垢；同時，冷氣機、洗衣機等機體外觀，亦能使用小蘇打水噴在抹布上擦拭，讓機體煥然一新。

信義居家額外提醒，許多人會將小蘇打倒入洗衣機中，做機體內部清潔，實際上並不建議再倒入小蘇打作清潔，避免粉末沒有完全融化排出，卡在管槽反而容易滋生細菌。

除了大型家具、家電外，小蘇打粉同樣可運用在窗簾清潔，信義居家建議，通常一般的棉布窗簾清潔步驟，是先以吸塵器將大顆粒灰塵吸除，再將窗簾拆下後，同樣以1％濃度的小蘇打粉水進行浸泡靜置，並將浸泡後的汙水倒掉，再以清水重複洗滌。但清潔前需特別注意窗簾材質，若是特殊布料、款式或有花色的窗簾，仍建議交由專業的窗簾清潔廠商協助清潔，以免造成損傷。

信義居家表示，在進行大掃除前，可依照區域範圍逐步安排整理，從近期使用頻率較低或固定不動的項目開始，例如冬天少使用的冷氣機等等，分批進行、減輕清掃壓力，清潔前務必戴上口罩、手套或護目鏡等防護措施，特別是使用化學清潔劑，通常清潔力越強對皮膚的刺激越大，即使使用天然無毒的小蘇打粉，但其酸鹼值約為8，同樣建議採取保護措施，避免使用時刺激引起身體不適。

此外，民眾清掃前可先進行簡單的暖身、伸展動作、使用合適的工具才能避免痠痛上身。