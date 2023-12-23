年關將至，許多民眾開始著手進行大掃除，專家建議在選擇清潔用品時，要留意成分、使用方法以及是否殘留等等，特別是家中有嬰幼兒或毛小孩，避免為追求清潔力反而造成家中成員的傷害。若不知道該如何挑選，信義居家首推家中必備的小蘇打粉，不僅成分天然，可用於清潔、除臭和除溼，應用範圍廣且價格便宜，堪稱清潔神器。
信義居家表示，小蘇打可應用範圍包括家具、家電、以及家飾。沙發、床墊等長期與皮膚接觸的布面家具，可將小蘇打粉均勻撒在床墊或布沙發，視髒污程度靜置至少1-2小時，再加以搓揉吸附髒汙及潮溼，最後再以除塵蟎機吸除，就能有效清潔髒汙。家電部分，包括冷氣機濾網、或是難纏的抽油煙機濾網油垢，則可先以6公克小蘇打粉溶解於240CC的溫水調製濃度約1％的小蘇打水視髒污程度決定浸泡時間，浸泡後即可輕鬆去除污垢；同時，冷氣機、洗衣機等機體外觀，亦能使用小蘇打水噴在抹布上擦拭，讓機體煥然一新。
信義居家額外提醒，許多人會將小蘇打倒入洗衣機中，做機體內部清潔，實際上並不建議再倒入小蘇打作清潔，避免粉末沒有完全融化排出，卡在管槽反而容易滋生細菌。
除了大型家具、家電外，小蘇打粉同樣可運用在窗簾清潔，信義居家建議，通常一般的棉布窗簾清潔步驟，是先以吸塵器將大顆粒灰塵吸除，再將窗簾拆下後，同樣以1％濃度的小蘇打粉水進行浸泡靜置，並將浸泡後的汙水倒掉，再以清水重複洗滌。但清潔前需特別注意窗簾材質，若是特殊布料、款式或有花色的窗簾，仍建議交由專業的窗簾清潔廠商協助清潔，以免造成損傷。
信義居家表示，在進行大掃除前，可依照區域範圍逐步安排整理，從近期使用頻率較低或固定不動的項目開始，例如冬天少使用的冷氣機等等，分批進行、減輕清掃壓力，清潔前務必戴上口罩、手套或護目鏡等防護措施，特別是使用化學清潔劑，通常清潔力越強對皮膚的刺激越大，即使使用天然無毒的小蘇打粉，但其酸鹼值約為8，同樣建議採取保護措施，避免使用時刺激引起身體不適。
此外，民眾清掃前可先進行簡單的暖身、伸展動作、使用合適的工具才能避免痠痛上身。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：