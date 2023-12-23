歲未年初，政府再祭囤房稅打房，不過代銷龍頭甲山林、海悅、甲桂林、遠雄房地產等董、總眼中，受惠經濟回暖，新青安方案發酵，低利環境仍在，龍年巿場，挑戰難度不高，但須視區域供需個案表現。
甲山林董事長祝文宇指出，明年經濟比今年佳，加上低利率與高通膨走勢不變，房巿將呈現需求高的地區，房價向上攀升，反觀供過於求的地方恐會出現破盤價。
甲山林自建與代銷雙破千億
甲山林集團2024年自建與代銷雙雙破千億，甲山林總經理張境在表示，依「高就業機會所在，房市必定供不應求」的黃金定律，明年第1季推案採跟著科學園區走原則，自建案優先公開以竹科旁、總銷300億的「新竹帝寶」第二期最受矚目，代銷部分，即將開案的有台北南港「首泰大喆」、新北淡水的「伊豆莊園2」、基隆「德安美麗薈」、高雄台積電旁的「橋科大極」等新案。
海悅總經理王俊傑表示，明年經濟回溫，市場挑戰難度不存在，反倒是建商自己面臨的挑戰難度較大，因為明年建商要面對碳稅，缺工、缺料，還要因應政府打房政策，開發難度變高，推案應會減少。
海悅推案META PARK最受矚目
明年上半年海悅推出總銷280億的「META PARK」，該案為台日不動產龍頭國泰建設與三井不動產集團，合資成立「板南置業」主導開發，基地鄰近環狀線中原站、橋和站，與中原站約300公尺、橋和站約450公尺距離，此外，擁有5400坪基地，臨路規畫大尺度退縮的林蔭步道與沿街商業廣場，為新北中和近年難得一見的大型住宅開發案。中、南部主要個案則有位於台中忠明路、華富街口，總銷64億的「亞昕丰山」，與台南新市區富安路、富安七街上、總銷35億的「世界南科第二期」。
遠雄房地產總經理張麗蓉分析明年房巿表示，地緣政治風險趨緩，元月須關注國內總統大選議題，另國際間，升息趨緩，有利房市發展，拉升買賣移轉動能，整體有回春趨勢，特別是有新青安房貸挹注，加上股市穩定站穩萬七，熱錢流動，有望提升房市熱度。她不諱言，當前消費者房子越買越小，地點越買越遠，因此推案總價控制才是王道，就買氣來說，會回歸個案表現。
大隱開發、甲桂林董事長張裕能透露，下一個事業版圖將放在天母和信義區，信義區目前已有「松信廣場」和「大隱青后」，未來這兩區將是開發主場。
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