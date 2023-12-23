碳交所22日國際碳權交易平台啟動，表面相當風光，攤開首購企業有台積電、14家金控、中鋼、奇美等大咖捧場，不過相關業者表示，首批購買業者大多抱著「試水溫」、「友情相挺」，實質對於企業因應國際要求與淨零碳排趨勢，幫助不大。
一位業界代表透露，碳交所所購買的碳權既不能抵碳費、歐盟CBAM（碳邊境調整機制）也未認可，首批看起來很多大咖進場，但像是公股金控、中鋼都是具有國家股權性質，配合政府政策性質比較大。其次，像台積電大公司，原本就需要多元的減碳資源，本就買綠電、使用再生能源，再買碳交所碳權只是「小菜一碟」。
金融業則透露，確實有「試水溫」成分，大多數是ESG（環境、社會、公司治理）或未來發行碳中和卡運用。整體而言，碳交所碳權對於企業實質減碳幫助不大，政府更應該思考，再生能源發展實際已經遠遠趕不上目標，應該重新檢討能源政策和配對。
至於環境部10月就公告的自願減量（國內碳權），先前傳出因文件繁複導致業者意願不高，到昨天終於有首家業者遞件申請。環境部氣候變遷署副署長黃偉鳴表示，雖然目前抵換專案（舊法）已有94案，但未來仍會以10月公告的自願減量為依據，經驗證後才能取得額度（碳權）。
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