第五屆公益彩券將於明年1月1日正式開賣，電腦型彩券開獎實況轉播將由三立財經iNews接手，並聯手非凡新聞同步聯播，希望能服務更多觀眾，頻道將定頻於第48台；三立集團取得台灣彩券實況轉播權後，希望搶攻年輕族群，讓節目覆蓋率提升。
由於公益彩券開獎轉播採公開招標，台灣彩券總經理謝志宏表示，每次招標都有嚴格的程序與資格審查，開獎所用的攝影棚採「專棚專用」，只能做公益彩券開獎之用，連放置開獎設備、開獎球的儲藏室，都有兩道門進出管控，管理比照銀行金庫規格。開獎最關鍵的開獎球，也會當場秤重確認品質，並定時汰舊換新，確保開獎的公正性。
明年起公益彩券開獎在iNews 48頻道，每周一至周六晚間8點30分起播出，各期公益彩券開獎實況，也會於非凡新聞台同步播出；為符合公益彩券公平、公正、公開的開獎原則，謝志宏表示，開獎當晚的六點半，即開放一般民眾進入攝影棚，共同見證重要開獎時刻；三立iNews表示，歡迎全國有興趣的民眾報名參加。
除此之外，謝志宏表示，公益彩券開獎現場，也會由安永聯合會計師事務所的會計師擔任獨立公正人士。
三立集團22日於公益彩券開獎轉播換頻記者會上，除了謝志宏擔任重要來賓外，三立集團總經理高明慧、iNEWS台長陳斐娟以及四位彩券開獎主持人夏浩源、苑曉琬、邱子玲、蔡佳珍也都全員出席。
三立集團表示，這次耗資千萬量身訂做打造專屬彩券開獎的攝影棚，邀請三金典禮御用設計師曾蘇銘，替開獎節目搭建全新佈景，展現年輕與公益活力，同時配備業界最頂尖視訊及成音設備，投入百名專業人員。兩個月前就已開始緊鑼密鼓彩排、演練，確保開獎過程公平性。
為讓公益彩券更貼近年輕族群，明年開始在開獎節目中還加入了特別單元「彩券新知識」，向觀眾介紹各種彩券小知識，諸如頭獎得主面相特徵，如何包牌提高中獎機率等，讓彩迷看開獎外，還能深入了解彩券的生活化趣味資訊。
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